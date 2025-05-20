Вам краще перестати брати з собою в туалет телефон: ось чому
- Використання смартфонів у туалеті підвищує ризик розвитку геморою на 46%, через тривале сидіння та розширення вен.
- Дослідження показали, що 66% людей беруть телефони в туалет, що подовжує час перебування, що може сприяти геморою.
- Медики радять обмежити час у туалеті до 10 хвилин та залишати телефони за дверима для уникнення проблем.
- Необхідні масштабні дослідження для остаточного підтвердження впливу читання в туалеті на розвиток геморою.
Читання у туалеті – давня звичка, однак із появою смартфонів час, проведений на унітазі, помітно збільшився. Нові результати опитування свідчать: використання мобільних пристроїв у туалеті пов'язане з підвищенням ризику розвитку геморою на 46%.
Геморой – це захворювання, що характеризується розширенням вен у нижній частині прямої кишки, повідомляє 24 Канал з посилання на Digestive Diseases Week.
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Нове дослідження впливу тривалого сидіння на унітазі
У дослідженні взяли участь 125 пацієнтів, які проходили колоноскопію. Виявилося, що 66% опитаних беруть із собою смартфон у туалет, а 35% визнали, що це значно подовжує їхнє перебування там.
- 54,3% читають новини,
- 44,4% переглядають соціальні мережі,
- 30,5% пишуть листи та повідомлення.
Подібні опитування лише фіксують зв'язок і можливі фактори ризику, але для остаточного підтвердження впливу читання у туалеті на розвиток геморою необхідні додаткові масштабні дослідження.
Чому тривале сидіння на унітазі шкодить
У США щорічно майже 4 мільйони людей звертаються до лікаря з приводу геморою, однак ця проблема досі вивчена недостатньо – всеосяжне національне дослідження з цього питання проводилося лише раз, у 1989 році.
У кінці прямої кишки розташовані венозні сплетення, м'язова та сполучна тканина, що допомагають процесу дефекації. Якщо ці структури запалюються чи кровоточать – діагностують геморой. Причин цьому багато, але серед головних називають тривале сидіння на унітазі, надмірне напруження та часті походи у туалет.
Згідно з деякими науковими роботами, тривале перебування на унітазі може сприяти розвитку геморою через розширення венозної мережі анального каналу. Саме тому лікарі радять не залишатися у туалеті довше 10 хвилин, а деякі навіть рекомендують обмежитися 3 хвилинами.
Це підтверджують результати дослідження сотні пацієнтів із підтвердженим гемороєм: вони витрачали на читання у туалеті помітно більше часу, ніж їхні здорові однолітки.
Фахівці вважають, що надмірний "туалетний скролінг" шкодить правильній туалетній гігієні. Автори одного з досліджень навіть запропонували офіційно визнати туалет зоною без смартфонів.
Головна порада медиків – обмежуйте час, проведений у туалеті, зосереджуйтесь на основному завданні й залишайте телефон за дверима туалету.
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