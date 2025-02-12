У Львові чоловік опинився в реанімації із запаленням мозку через рідкісну бактерію

У Львові лікарі боролися за життя 28-річного мешканця Рівненщини, який несподівано потрапив у реанімацію з важким запаленням мозку. Діагноз – гострий гнійний менінгоенцефаліт, а його збудником виявилася рідкісна бактерія Kocuria rozea, яка раніше вважалася непатогенною.

Відомо, що чоловік приїхав у Львів відвідати родичів. Проте несподівано у нього з’явилися небезпечні симптоми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Чоловіка екстрено госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню, де впродовж 7 днів у реанімації лікарі боролися за його життя

Які симптоми були в чоловіка:

висока температура;

нудота та блювота;

сплутаність свідомості та дезорієнтація.

Завдяки вчасній діагностиці та лікуванню пацієнту вдалося стабілізувати стан, і нині він продовжує відновлення.

Kocuria rozea – що це за бактерія ? Kocuria rozea – рідкісний мікроорганізм, який зазвичай живе на шкірі та слизових оболонках людини і не викликає хвороб. Проте на фоні ослабленого імунітету, стресу чи хронічних захворювань вона може спровокувати небезпечні для життя стани

Які захворювання може спровокувати Kocuria rozea

менінгіт та менінгоенцефаліт;

абсцес мозку;

сепсис;

захворювання сечовивідних шляхів.

Перший випадок менінгоенцефаліту, викликаного Kocuria rozea, було зафіксовано в Україні лише у 2023 році.

Чому такі випадки стають частішими

За останні 2 роки у Львівській обласній інфекційній лікарні пролікували вже п’ятьох пацієнтів із важкими захворюваннями, викликаними цією бактерією. Причиною вважають ослаблений імунітет через стрес, війну та перевтому.

Водночас фіксації випадків могла посприяти краща діагностика – лікарня отримала сучасний мікробіологічний аналізатор, який тепер може точно визначати цей збудник.

Медики наголошують: хоча Kocuria rozea рідко викликає серйозні захворювання, люди з ослабленим імунітетом можуть опинитися в зоні ризику.

Щоб знизити небезпеку інфікування Kocuria rozea, важливо:

Зміцнювати імунітет – повноцінне харчування, достатній сон, мінімізація стресу.

Не ігнорувати тривожні симптоми – якщо є різка слабкість, головний біль, температура або сплутаність свідомості, слід негайно звернутися до лікаря.

Дотримуватися гігієни – ця бактерія живе на шкірі, тож чистота рук і догляд за порізами та ранами допоможе уникнути зараження.

Попри складний випадок, лікарям вдалося врятувати пацієнта. Проте ця історія нагадує: навіть рідкісні бактерії можуть становити небезпеку, якщо організм ослаблений.