Во Львове мужчина оказался в реанимации с воспалением мозга из-за редкой бактерии

Во Львове врачи боролись за жизнь 28-летнего жителя Ровенской области, который неожиданно попал в реанимацию с тяжелым воспалением мозга. Диагноз – острый гнойный менингоэнцефалит, а его возбудителем оказалась редкая бактерия Kocuria rozea, которая ранее считалась непатогенной.

Известно, что мужчина приехал во Львов навестить родственников. Однако неожиданно у него появились опасные симптомы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Мужчину экстренно госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, где в течение 7 дней в реанимации врачи боролись за его жизнь

Какие симптомы были у мужчины:

высокая температура;

тошнота и рвота;

спутанность сознания и дезориентация.

Благодаря своевременной диагностике и лечению пациенту удалось стабилизировать состояние, и сейчас он продолжает восстановление.

Kocuria rozea – что это за бактерия? Kocuria rozea – редкий микроорганизм, который обычно живет на коже и слизистых оболочках человека и не вызывает болезней. Однако на фоне ослабленного иммунитета, стресса или хронических заболеваний она может спровоцировать опасные для жизни состояния

Какие заболевания может спровоцировать Kocuria rozea

менингит и менингоэнцефалит;

абсцесс мозга;

сепсис;

заболевания мочевыводящих путей.

Первый случай менингоэнцефалита, вызванного Kocuria rozea, был зафиксирован в Украине только в 2023 году.

Почему такие случаи становятся более частыми

За последние 2 года во Львовской областной инфекционной больнице пролечили уже пятерых пациентов с тяжелыми заболеваниями, вызванными этой бактерией. Причиной считают ослабленный иммунитет из-за стресса, войну и переутомление.

В то же время фиксации случаев могла поспособствовать лучшая диагностика – больница получила современный микробиологический анализатор, который теперь может точно определять этот возбудитель.

Медики отмечают: хотя Kocuria rozea редко вызывает серьезные заболевания, люди с ослабленным иммунитетом могут оказаться в зоне риска.

Чтобы снизить опасность инфицирования Kocuria rozea, важно:

Укреплять иммунитет – полноценное питание, достаточный сон, минимизация стресса.

Не игнорировать тревожные симптомы – если есть резкая слабость, головная боль, температура или спутанность сознания, следует немедленно обратиться к врачу.

Соблюдать гигиену – эта бактерия живет на коже, поэтому чистота рук и уход за порезами и ранами поможет избежать заражения.

Несмотря на сложный случай, врачам удалось спасти пациента. Однако эта история напоминает: даже редкие бактерии могут представлять опасность, если организм ослаблен.