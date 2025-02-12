Во Львове мужчина оказался в реанимации с воспалением мозга из-за редкой бактерии
Во Львове врачи боролись за жизнь 28-летнего жителя Ровенской области, который неожиданно попал в реанимацию с тяжелым воспалением мозга. Диагноз – острый гнойный менингоэнцефалит, а его возбудителем оказалась редкая бактерия Kocuria rozea, которая ранее считалась непатогенной.
Известно, что мужчина приехал во Львов навестить родственников. Однако неожиданно у него появились опасные симптомы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
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Мужчину экстренно госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, где в течение 7 дней в реанимации врачи боролись за его жизнь
Какие симптомы были у мужчины:
- высокая температура;
- тошнота и рвота;
- спутанность сознания и дезориентация.
Благодаря своевременной диагностике и лечению пациенту удалось стабилизировать состояние, и сейчас он продолжает восстановление.
Kocuria rozea – редкий микроорганизм, который обычно живет на коже и слизистых оболочках человека и не вызывает болезней. Однако на фоне ослабленного иммунитета, стресса или хронических заболеваний она может спровоцировать опасные для жизни состояния
Какие заболевания может спровоцировать Kocuria rozea
- менингит и менингоэнцефалит;
- абсцесс мозга;
- сепсис;
- заболевания мочевыводящих путей.
Первый случай менингоэнцефалита, вызванного Kocuria rozea, был зафиксирован в Украине только в 2023 году.
Почему такие случаи становятся более частыми
За последние 2 года во Львовской областной инфекционной больнице пролечили уже пятерых пациентов с тяжелыми заболеваниями, вызванными этой бактерией. Причиной считают ослабленный иммунитет из-за стресса, войну и переутомление.
В то же время фиксации случаев могла поспособствовать лучшая диагностика – больница получила современный микробиологический анализатор, который теперь может точно определять этот возбудитель.
Медики отмечают: хотя Kocuria rozea редко вызывает серьезные заболевания, люди с ослабленным иммунитетом могут оказаться в зоне риска.
Чтобы снизить опасность инфицирования Kocuria rozea, важно:
- Укреплять иммунитет – полноценное питание, достаточный сон, минимизация стресса.
- Не игнорировать тревожные симптомы – если есть резкая слабость, головная боль, температура или спутанность сознания, следует немедленно обратиться к врачу.
- Соблюдать гигиену – эта бактерия живет на коже, поэтому чистота рук и уход за порезами и ранами поможет избежать заражения.
Несмотря на сложный случай, врачам удалось спасти пациента. Однако эта история напоминает: даже редкие бактерии могут представлять опасность, если организм ослаблен.
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