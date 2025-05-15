Попив води з гірського джерела: на Львівщині чоловік з гепатитом потрапив до реанімації

60-річного мешканця Львівської області у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні. Як стало відомо, чоловік під час перебування у Карпатах випив воду з гірського джерела, після чого у нього виявили гепатит А.

Про цей випадок розповіла лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло у коментарі для ZAXID.NET, передає 24 Канал.

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Гепатит A на Львівщині

За її словами, пацієнта доставили до лікарні у суботу ввечері, 10 травня. Він скаржився на сильну слабкість у м’язах, озноб, підвищену температуру. Симптоми захворювання у чоловіка спостерігались уже протягом трьох тижнів.

У понеділок, 12 травня, стан погіршився, і його перевели в реанімацію. Наразі стан пацієнта оцінюють як стабільно важкий.

Джерело зараження вірусом гепатиту A, ймовірно, пов’язане з гірською проточною водою, яку пацієнт вживав під час відпочинку на Івано-Франківщині.

Спалах захворювання на гепатит A в Україні

Останнім часом в Україні спостерігається сплеск захворюваності на гепатит А. Спалахи зафіксовані в кількох регіонах, зокрема у Києві, на Закарпатті, у селі Іза Хустського району.

Як зазначила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, у Львівській області цього року зафіксовано 34 випадки гепатиту А, з яких чотири виявили у квітні.

Як не підчепити гепатит A

Гепатит A – це вірусна інфекція, яка в основному передається через забруднену їжу, воду або контакт із зараженими людьми. Це захворювання може викликати серйозні проблеми з печінкою. Основні заходи профілактики включають:

Вакцинація. Вакцина проти гепатиту A є найбільш ефективним способом профілактики. Її рекомендовано:

Людям, які подорожують у країни з високим рівнем поширення гепатиту А.

Дітям старше 1 року.

Медичним працівникам, особливо тим, хто працює з інфікованими.

Людям із хронічними захворюваннями печінки.

Особиста гігієна. Регулярно мийте руки з милом, особливо після відвідування туалету та перед приготуванням чи вживанням їжі. Уникайте дотиків обличчя немитими руками.

Безпека харчування. Вживайте лише чисту воду (бутильовану або кип’ячену). Уникайте вживання сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів, особливо морепродуктів. Мийте свіжі фрукти та овочі перед вживанням.

Усунення потенційних шляхів передачі. Уникайте контакту з кров’ю або біологічними рідинами інших людей. Якщо в родині є хворий на гепатит A, суворо дотримуйтесь правил гігієни.