На Черкащині лікарі витягли 11-сантиметрового паразита з ноги жінки
- У Черкаській області лікарі видалили 11-сантиметрового паразита Dirofilaria repens з ноги жінки, яка скаржилася на біль і набряк.
- Дирофілярії передаються через укуси комарів, і своєчасне втручання допомогло пацієнтці повністю одужати.
У Черкаській області за останні 5 років зареєстровано чотири випадки підшкірного дирофіляріозу. Останній випадок зафіксували в лютому цього року в Звенигородському районі.
Випадок зараження: що сталося
Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на біль і набряк у ділянці стопи. Після обстеження лікарі виявили в підшкірній пухлині самку гельмінта Dirofilaria repens завдовжки 11 сантиметрів, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
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Довідково. Дирофілярії передаються через укуси комарів, а інкубаційний період може тривати від одного місяця до двох років. Дорослі гельмінти можуть жити під шкірою або слизовими оболонками в різних частинах тіла та навіть переміщуватися до 30 сантиметри за добу.
Завдяки вчасному хірургічному втручанню та лікуванню пацієнтка повністю одужала.
Більше про дирофіляріоз
Що таке дирофіляріоз і як від нього захиститисяДирофіляріоз – це паразитарне захворювання, що передається через укуси комарів. Основними його носіями є собаки, тому їхнє своєчасне лікування – ключова профілактична міра.
Першими симптомами є підшкірна пухлина, свербіж та печіння. Найчастіше уражаються:
- очі,
- голова та шия,
- тулуб,
- руки та ноги.
Загалом стан пацієнта залишається задовільним, а після видалення паразита повне одужання настає без ускладнень.
Медики закликали уважно ставитися до свого здоров’я, використовувати засоби захисту від комарів та своєчасно звертатися до лікаря у разі появи підозрілих симптомів.
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