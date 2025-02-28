На Черкащині лікарі витягли 11-сантиметрового паразита з ноги жінки

У Черкаській області за останні 5 років зареєстровано чотири випадки підшкірного дирофіляріозу. Останній випадок зафіксували в лютому цього року в Звенигородському районі.

Випадок зараження: що сталося

Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на біль і набряк у ділянці стопи. Після обстеження лікарі виявили в підшкірній пухлині самку гельмінта Dirofilaria repens завдовжки 11 сантиметрів, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Довідково. Дирофілярії передаються через укуси комарів, а інкубаційний період може тривати від одного місяця до двох років. Дорослі гельмінти можуть жити під шкірою або слизовими оболонками в різних частинах тіла та навіть переміщуватися до 30 сантиметри за добу.

Завдяки вчасному хірургічному втручанню та лікуванню пацієнтка повністю одужала.

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Що таке дирофіляріоз і як від нього захиститися Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, що передається через укуси комарів. Основними його носіями є собаки, тому їхнє своєчасне лікування – ключова профілактична міра.

Першими симптомами є підшкірна пухлина, свербіж та печіння. Найчастіше уражаються:

очі,

голова та шия,

тулуб,

руки та ноги.

Загалом стан пацієнта залишається задовільним, а після видалення паразита повне одужання настає без ускладнень.

Медики закликали уважно ставитися до свого здоров’я, використовувати засоби захисту від комарів та своєчасно звертатися до лікаря у разі появи підозрілих симптомів.