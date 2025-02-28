В Черкасской области врачи извлекли 11-сантиметрового паразита из ноги женщины

В Черкасской области за последние 5 лет зарегистрировано четыре случая подкожного дирофиляриоза. Последний случай зафиксировали в феврале этого года в Звенигородском районе.

Случай заражения: что произошло

Женщина обратилась к врачам с жалобами на боль и отек в области стопы. После обследования врачи обнаружили в подкожной опухоли самку гельминта Dirofilaria repens длиной 11 сантиметров, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Справочно. Дирофилярии передаются через укусы комаров, а инкубационный период может длиться от одного месяца до двух лет. Взрослые гельминты могут жить под кожей или слизистыми оболочками в различных частях тела и даже перемещаться до 30 сантиметров в сутки.

Благодаря своевременному хирургическому вмешательству и лечению пациентка полностью выздоровела.

Больше о дирофиляриозе

Что такое дирофиляриоз и как от него защититься Дирофиляриоз – это паразитарное заболевание, передающееся через укусы комаров. Основными его носителями являются собаки, поэтому их своевременное лечение – ключевая профилактическая мера.

Первыми симптомами являются подкожная опухоль, зуд и жжение. Чаще всего поражаются:

глаза,

голова и шея,

туловище,

руки и ноги.

В целом состояние пациента остается удовлетворительным, а после удаления паразита полное выздоровление наступает без осложнений.

Медики призвали внимательно относиться к своему здоровью, использовать средства защиты от комаров и своевременно обращаться к врачу в случае появления подозрительных симптомов.