Окремих лікарів планують "розбронювати" та мобілізувати: МОЗ пояснило процедуру

У МОЗ обговорили механізм розбронювання медиків для потреб Збройних сил України. Це відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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Що відомо про розбронювання медиків в Україні

Так, нещодавно Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників. Водночас потреби Сил оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання.

Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу,

– вказав міністр Віктор Ляшко.