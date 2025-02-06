Отдельных врачей планируют "разбронировать" и мобилизовать: Минздрав объяснил процедуру
В Минздраве обсудили механизм разбронирования медиков для нужд Вооруженных сил Украины. Это будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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Что известно о разбронировании медиков в Украине
Так, недавно Правительство разрешило бронировать 100% медработников. В то же время потребности Сил обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования.
Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла,
– указал министр Виктор Ляшко.
"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Министерство здравоохранения будет проводить консультации и формировать списки необходимых медработников.
"Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных", – указывают в Минздраве.
После разбронирования специалисты будут мобилизоваться в ВСУ с назначением на медицинские должности. Контракты будут заключать сроком на 1 год.
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