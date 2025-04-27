Перший випадок у регіоні: у Запоріжжі жінка захворіла на ботулізм після уколів ботоксу
- У Запоріжжі жінка захворіла на ботулізм після косметологічної процедури з ботоксом, що є першим випадком у регіоні.
- Ботулізм спричинений ботулотоксином, який блокує нервові імпульси, викликаючи параліч м’язів, що може бути смертельним.
- Симптоми ботулізму включають м’язову слабкість, сухість у роті, нечіткий зір та необхідність негайної медичної допомоги при підозрі.
У Запоріжжі людина отримала ботулізм після введення ботоксу. Це досить незвичний для нашої країни випадок, який до цього жодного разу не фіксувався у Запорізькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний ЦКПХ.
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Що відомо про ботулізм через ботокс
Лікарі пояснили, що мовиться про ятрогенний ботулізм, який виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції.
Ботулізм – це серйозне, іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему, спричинене ботулотоксином. Зараження відбувається через вживання їжі, що містить токсин, часто домашнього консервування. Важливо пам’ятати, що ботулізм є відносно рідкісним захворюванням, але його наслідки можуть бути дуже серйозними.
Ботокс призводить до блокування нервових імпульсів своєю нейротоксичною дією. Це спричиняє параліч м’язів, що використовують для розслаблення м’язів у косметології та лікуванні деяких захворювань.
При потраплянні ботулотоксина з їжею у травну систему викликає тяжке отруєння та проявляється найчастіше такими симптомами як:
- м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),
- сильно виражена сухість у роті,
- нечіткий зір (немов "сітка" або "туман" перед очима) та/або виражене двоїння предметів.
У ЦКХП наголошують, що ці симптоми пов’язані з паралічем м’язів, тому за підозри на ботулізм необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.
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