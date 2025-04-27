Первый случай в регионе: в Запорожье женщина заболела ботулизмом после уколов ботокса

В Запорожье человек получил ботулизм после введения ботокса. Это довольно необычный для нашей страны случай, который до этого ни разу не фиксировался в Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной ЦКПХ.

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Что известно о ботулизме из-за ботокса

Врачи объяснили, что говорится о ятрогенном ботулизме, который возникает в результате введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции.

Ботулизм – это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее нервную систему, вызванное ботулотоксином. Заражение происходит через употребление пищи, содержащей токсин, часто домашнего консервирования. Важно помнить, что ботулизм является относительно редким заболеванием, но его последствия могут быть очень серьезными.

Ботокс приводит к блокированию нервных импульсов своим нейротоксическим действием. Это вызывает паралич мышц, что используют для расслабления мышц в косметологии и лечении некоторых заболеваний.

При попадании ботулотоксина с пищей в пищеварительную систему вызывает тяжелое отравление и проявляется чаще всего такими симптомами как:

мышечная слабость (трудно двигаться, говорить, дышать),

сильно выраженная сухость во рту,

нечеткое зрение (словно "сетка" или "туман" перед глазами) и/или выраженное двоение предметов.

В ЦКХП отмечают, что эти симптомы связаны с параличом мышц, поэтому при подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.