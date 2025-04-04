Все про біполярний розлад: ознаки, діагностика та лікування

Біполярний афективний розлад є хронічним психічним захворюванням, що проявляється у вигляді періодичних значних коливань настрою та рівня активності, включаючи епізоди манії або гіпоманії, які змінюються на депресивні періоди.

Але життєвий досвід людини з біполярним розладом не обмежується лише депресією та манією. Існують також періоди врівноваженого стану, відомого як ейтимія, повідомляє 24 Канал з посилання на The National Institute of Mental Health.

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Ключовим моментом у лікуванні біполярного розладу є своєчасне звернення за медичною допомогою. Правильно підібрана медикаментозна терапія та психотерапевтичні методи можуть допомогти контролювати симптоми.

Симптоми біполярного розладу

Манія характеризується надмірним рівнем розумової та фізичної активності, підвищеною енергією та нехарактерною поведінкою. Симптоми манії охоплюють:

аномально високу активність та енергію;

почуття екстремального щастя, збудження, ейфорії;

зменшення потреби уві сні за збереження бадьорості;

завищену самооцінку та почуття власної величності;

вищу балакучість, швидку мову;

розумові стрибки, безліч ідей одночасно;

зниження концентрації уваги;

одержимість певними ідеями;

демонстративна та імпульсивна поведінка, що веде до ризикованих дій.

Гіпоманія має схожі ознаки, але вони менш інтенсивні та тривалі. Епізоди гіпоманії можуть помилково сприйматися за звичайне підняття настрою.

Для розрізнення гіпоманії та ейтимії важливо навчитися розпізнавати попереджувальні ознаки зміни настрою та поведінки, а також залучати до цього процесу близьких людей.

Симптоми депресії охоплюють:

апатію, пригніченість, схильність до плачу;

втрату інтересу до життя, відсутність задоволення від звичайних занять;

постійну втому;

порушення сну;

труднощі з концентрацією уваги;

суїцидальні думки та спроби.

Існують різні типи біполярного розладу:

Перший тип характеризується маніакальними епізодами, тривалістю не менш як тиждень, або такими серйозними маніакальними проявами, що потрібна термінова медична допомога. Маніакальні епізоди чергуються з депресивними, зазвичай вони тривають щонайменше два тижні.

Другий тип менш інтенсивний і характеризується гіпоманією.

Діагностика біполярного розладу

Діагностика ґрунтується на консультації з психіатром, який збирає анамнез та уточнює динаміку стану. Лікар може також призначити лабораторні дослідження для виявлення можливих відхилень.

Основна складність діагностики, особливо при другому типі, полягає в тому, що люди в стані гіпоманії рідко звертаються за допомогою, вважаючи свій стан просто хорошим настроєм.

Лікування біполярного розладу

Медикаментозне лікування є основою терапії та охоплює приймання нормотиміків, антипсихотиків та антидепресантів.

Психотерапія, зокрема міжособистісна та соціальна терапія ритмів, а також когнітивно-поведінкова терапія показує високу ефективність у лікуванні цього стану.

Коли звертатися до лікаря

Необхідно проконсультуватися з психіатром при помітних коливаннях настрою, які суттєво впливають на повсякденне життя.

Біполярний розлад не минає сам собою і без лікування може призвести до небезпечних для життя та здоров'я вчинків.