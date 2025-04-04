Все о биполярном расстройстве: признаки, диагностика и лечение

Биполярное аффективное расстройство является хроническим психическим заболеванием, проявляющимся в виде периодических значительных колебаний настроения и уровня активности, включая эпизоды мании или гипомании, которые сменяются депрессивными периодами.

Но жизненный опыт человека с биполярным расстройством не ограничивается только депрессией и манией. Существуют также периоды уравновешенного состояния, известного как эйтимия, сообщает 24 Канал со ссылкой на The National Institute of Mental Health.

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Ключевым моментом в лечении биполярного расстройства является своевременное обращение за медицинской помощью. Правильно подобранная медикаментозная терапия и психотерапевтические методы могут помочь контролировать симптомы.

Симптомы биполярного расстройства

Мания характеризуется чрезмерным уровнем умственной и физической активности, повышенной энергией и нехарактерным поведением. Симптомы мании охватывают:

аномально высокую активность и энергию;

чувство экстремального счастья, возбуждение, эйфории;

уменьшение потребности во сне при сохранении бодрости;

завышенную самооценку и чувство собственного величия;

высшую разговорчивость, быструю речь быструю речь;

умственные скачки, множество идей одновременно множество идей одновременно;

снижение концентрации внимания;

одержимость определенными идеями;

демонстративное и импульсивное поведение, ведущее к рискованным действиям.

Гипомания имеет схожие признаки, но они менее интенсивные и длительные. Эпизоды гипомании могут ошибочно восприниматься за обычное поднятие настроения.

Для различения гипомании и эйтимии важно научиться распознавать предупредительные признаки изменения настроения и поведения, а также привлекать к этому процессу близких людей.

Симптомы депрессии охватывают:

апатию, подавленность, склонность к плачу склонность к плачу;

потерю интереса к жизни, отсутствие удовольствия от обычных занятий отсутствие удовольствия от обычных занятий;

постоянную усталость;

нарушение сна;

трудности с концентрацией внимания;

суицидальные мысли и попытки.

Существуют различные типы биполярного расстройства:

Первый тип характеризуется маниакальными эпизодами, продолжительностью не менее недели, или такими серьезными маниакальными проявлениями, что требуется срочная медицинская помощь. Маниакальные эпизоды чередуются с депрессивными, обычно они длятся не менее двух недель.

Второй тип менее интенсивный и характеризуется гипоманией.

Диагностика биполярного расстройства

Диагностика основывается на консультации с психиатром, который собирает анамнез и уточняет динамику состояния. Врач может также назначить лабораторные исследования для выявления возможных отклонений.

Основная сложность диагностики, особенно при втором типе, заключается в том, что люди в состоянии гипомании редко обращаются за помощью, считая свое состояние просто хорошим настроением.

Лечение биполярного расстройства

Медикаментозное лечение является основой терапии и охватывает прием нормотимиков, антипсихотиков и антидепрессантов.

Психотерапия, в частности межличностная и социальная терапия ритмов, а также когнитивно-поведенческая терапия показывает высокую эффективность в лечении этого состояния.

Когда обращаться к врачу

Необходимо проконсультироваться с психиатром при заметных колебаниях настроения, которые существенно влияют на повседневную жизнь.

Биполярное расстройство не проходит само по себе и без лечения может привести к опасным для жизни и здоровья поступкам.