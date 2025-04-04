Все о биполярном расстройстве: признаки, диагностика и лечение
Биполярное аффективное расстройство является хроническим психическим заболеванием, проявляющимся в виде периодических значительных колебаний настроения и уровня активности, включая эпизоды мании или гипомании, которые сменяются депрессивными периодами.
Но жизненный опыт человека с биполярным расстройством не ограничивается только депрессией и манией. Существуют также периоды уравновешенного состояния, известного как эйтимия, сообщает 24 Канал со ссылкой на The National Institute of Mental Health.
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Ключевым моментом в лечении биполярного расстройства является своевременное обращение за медицинской помощью. Правильно подобранная медикаментозная терапия и психотерапевтические методы могут помочь контролировать симптомы.
Симптомы биполярного расстройства
Мания характеризуется чрезмерным уровнем умственной и физической активности, повышенной энергией и нехарактерным поведением. Симптомы мании охватывают:
- аномально высокую активность и энергию;
- чувство экстремального счастья, возбуждение, эйфории;
- уменьшение потребности во сне при сохранении бодрости;
- завышенную самооценку и чувство собственного величия;
- высшую разговорчивость, быструю речь быструю речь;
- умственные скачки, множество идей одновременно множество идей одновременно;
- снижение концентрации внимания;
- одержимость определенными идеями;
- демонстративное и импульсивное поведение, ведущее к рискованным действиям.
Гипомания имеет схожие признаки, но они менее интенсивные и длительные. Эпизоды гипомании могут ошибочно восприниматься за обычное поднятие настроения.
Для различения гипомании и эйтимии важно научиться распознавать предупредительные признаки изменения настроения и поведения, а также привлекать к этому процессу близких людей.
Симптомы депрессии охватывают:
- апатию, подавленность, склонность к плачу склонность к плачу;
- потерю интереса к жизни, отсутствие удовольствия от обычных занятий отсутствие удовольствия от обычных занятий;
- постоянную усталость;
- нарушение сна;
- трудности с концентрацией внимания;
- суицидальные мысли и попытки.
Существуют различные типы биполярного расстройства:
Первый тип характеризуется маниакальными эпизодами, продолжительностью не менее недели, или такими серьезными маниакальными проявлениями, что требуется срочная медицинская помощь. Маниакальные эпизоды чередуются с депрессивными, обычно они длятся не менее двух недель.
Второй тип менее интенсивный и характеризуется гипоманией.
Диагностика биполярного расстройства
Диагностика основывается на консультации с психиатром, который собирает анамнез и уточняет динамику состояния. Врач может также назначить лабораторные исследования для выявления возможных отклонений.
Основная сложность диагностики, особенно при втором типе, заключается в том, что люди в состоянии гипомании редко обращаются за помощью, считая свое состояние просто хорошим настроением.
Лечение биполярного расстройства
Медикаментозное лечение является основой терапии и охватывает прием нормотимиков, антипсихотиков и антидепрессантов.
Психотерапия, в частности межличностная и социальная терапия ритмов, а также когнитивно-поведенческая терапия показывает высокую эффективность в лечении этого состояния.
Когда обращаться к врачу
Необходимо проконсультироваться с психиатром при заметных колебаниях настроения, которые существенно влияют на повседневную жизнь.
Биполярное расстройство не проходит само по себе и без лечения может привести к опасным для жизни и здоровья поступкам.
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