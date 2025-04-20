Нові дані про звичні уявлення щодо користі вина

Червоне вино часто вважають "кориснішим" варіантом алкоголю завдяки антиоксидантам, зокрема ресвератролу. Біле ж вино традиційно залишається в тіні, хоча його вплив на здоров'я досі не до кінця вивчений.

Чи дійсно корисне червоне вино

Дослідники з Університету Брауна та Медичної школи Воррена Альперта провели масштабний аналіз 42 спостережних досліджень за участю майже 96 тисяч людей, щоб перевірити, наскільки виправдана перевага червоного вина. Про результати розповідає 24 Канал.

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Висновок: доказів того, що воно реально знижує ризик онкології, наразі недостатньо.

Попри наявність корисних поліфенолів у червоному вині, їхній вплив, ймовірно, перебільшено. Натомість біле вино – хоч і містить менше цих сполук через особливості виробництва – також здатне чинити позитивний ефект, якщо вживати його з помірністю.

Переваги білого вина для здоров'я

Вчені пов'язують помірне споживання білого вина з меншим ризиком вікових когнітивних розладів. У журналі Journal of Nutritional Biochemistry зазначено, що поліфеноли білого вина можуть послаблювати запальні процеси, пов'язані з деменцією.

Зауважте. Особливо цікаве в цьому контексті так зване помаранчеве вино – біле вино, що ферментується разом зі шкіркою винограду. Завдяки цьому в ньому зберігається більше корисних речовин.

Алкоголь все ж не є безпечний

Втім, лікарі наголошують: жоден із видів алкоголю не є безпечним. Навіть невеликі дози можуть впливати на вагу, погіршувати сон та порушувати роботу травної системи.

Один келих білого вина містить близько 130 калорій, а регулярне вживання алкоголю – один із факторів дисбалансу кишкової мікрофлори.

Та, якщо ж ви все ж хочете посмакувати вином, і ваш вибір – біле вино, дієтологи радять надавати перевагу сухим і низькокалорійним варіантам. Головне – не колір напою, а усвідомленість і помірність у його споживанні.