Що робити, коли болять суглоби: поради ревматологині

До того, як обрати лікаря, який допоможе знайти причину болю у суглобах, потрібно уважніше прислухатися до себе, адже для точного діагнозу визначальними є не лише результати аналізів, а передумови появи такого болю. Це можуть бути: спадковий фактор, ваш спосіб життя, перенесені недуги. Адже саме ці нюанси можуть стати ключовими для встановлення правильного діагнозу та вибору ефективного лікування.

На що звертати увагу при болю у суглобах, які можуть бути причини його виникнення та як з ним боротися – 24 Каналу розповіла ревматологиня медичного центру Святої Параскеви – Марія Чабан.

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Механічний біль

Якщо виникає біль в плечі після різкого підйому руки, а в спокої наче нічого не турбує, тоді це – механічний біль. Він зʼявляється під час руху або фізичного навантаження, минає у стані спокою, часто виникає після травми, надмірної активності чи навіть різкої зміни ритму життя – наприклад, після початку занять спортом.

Марія Чабан "Він може бути наслідком старої травми, яка "нагадала" про себе. Лікування причин механічного болю у суглобах займається ортопед-травматолог. Якщо такий біль виник після навантаження або травми, турбує протягом 2 – 3 днів і не минає в стані спокою, вам потрібно звернутися до травматолога."

Запальний біль

До компетенцій лікаря-ревматолога належить лікування запальних процесів у суглобах. Запальний біль виникає вночі або в стані спокою, супроводжується набряками чи почервонінням суглоба, підвищенням температури шкіри над суглобом, висипами на шкірі, скутістю суглоба, може з’явитися на тлі лихоманки, втрати ваги, втоми.

Ці та інші ознаки запалення в суглобі можуть виникнути внаслідок перенесення інфекційних захворювань – наприклад кишкових інфекцій з діарейним синдромом, перенесення чи загострення хронічного тонзиліту, інфекцій сечостатевої системи.

Запалення суглобів спровоковані перенесеними інфекційними захворюваннями належать до реактивних артритів. До прикладу, реактивний артрит виникає після ангіни або хламідіозу. В цих випадках присутній в організмі інфекційний збудник може провокувати автоімунні запалення в суглобах і тоді імунна система починає сприймати власний організм як чужорідний та запускати процес боротьби проти самого себе.

Для визначення причин запалень в суглобах дуже важливим є анамнез пацієнта, а також віковий та спадковий фактори. Особи до 30 років, які скаржаться на болі в суглобах, найімовірніше мають родичів з ревматичними хворобами, і перебувають в зоні ризику, їм потрібно обов'язково регулярно відвідувати ревматолога, який визначить причину, призначить необхідні додаткові аналізи та обере ефективну терапію.

Як лікують ревматоїдний артрит

Ревматоїдний артрит – це хронічне аутоімунне захворювання, яке потребує тривалого, системного лікування. Лікарі не борються з вірусом чи бактерією – вони пригнічують надмірну активність імунної системи, щоб зменшити ушкодження суглобів.

Марія Чабан "Відповідно призначення антибіотиків в ревматології – це швидше виключення, аніж правило. Антибіотики у цьому випадку навіть якщо й призначаються, то для боротьби з інфекцією, а не із самим артритом."

Як підготуватися до консультації ревматолога

Найкраще – не поспішати здавати десятки аналізів за порадами з інтернету. У більшості випадків для визначення типу болю достатньо загального аналізу крові, рівня С-реактивного білка та УЗД суглоба. Далі вже лікар після огляду вирішить, які дослідження потрібні саме вам. Важливе комплексне бачення та оцінка лікаря.

В сучасній діагностиці ревматологами часто використовується додаток RheumaHelper – спеціальний інструмент, доступний для кожного смартфону, що відповідає європейським стандартам і допомагає підібрати оптимальне лікування. Він дає можливість відфільтрувати необхідні ревматологічні критерії та методом калькуляції лабораторних та клінічних критеріїв, віку, статі підтвердити чи заперечити ревматологічне захворювання.

Марія Чабан "Здебільшого ревматологічні захворювання – це пожиттєві недуги, які потребують постійної терапії, але правильне лікування дозволяє пацієнтові жити повноцінно і без болю."

Для цього важлива вчасна діагностика, призначення правильного та якісного лікування від протизапальної терапії на початках до призначення препаратів для пригнічення реакцій імунної системи, часто це гормональні препарати. після визначення причин автоімунних реакцій організму.

Звичайно, така терапія пригнічує імунну систему, що збільшує ризики інфікування іншими хворобами, тому візити до ревматолога повинні бути регулярними. Лікар зможе вчасно виявити захворювання, скорегувати лікування, бо задавнений біль та припинення лікування можуть привести до подальших незворотних ускладнень, втрат функцій суглоба чи навіть знищення суглоба.