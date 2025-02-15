Як і де можна зробити безкоштовне МРТ та КТ
- МРТ та КТ в Україні можна пройти безкоштовно за направленням лікаря, якщо у медзакладу є договір з НСЗУ.
- Інформацію про медзаклади, що надають ці послуги, можна отримати через контакт-центр НСЗУ або електронну карту на їхньому сайті.
- Держава оплачує вартість досліджень: 685,1 грн за МРТ, 1216,75 грн за КТ з контрастуванням та 542,5 грн за КТ без контрастування.
- На електронній карті можна побачити список закладів, які надають послуги, та перевірити їхню актуальність за кількістю погашених направлень.
Комп'ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ) входять до списку послуг, які фінансує Програма медичних гарантій. Українці можуть пройти ці обстеження безкоштовно, якщо мають направлення від лікаря.
Однією з важливих умов для безкоштовного проведення діагностики є наявність у медичного закладу договору з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), передає 24 Канал.
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Послуга МРТ та КТ
У НСЗУ наголосили, що лікар приймає рішення щодо направлення на КТ або МРТ для встановлення чи підтвердження діагнозу хворого.
Обстеження можна зробити у будь-якому закладі, який уклав договір із НСЗУ за пакетом послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", зокрема за напрямком "Інструментальна діагностика".
Вартість таких послуг оплачується державою, при цьому медичні установи отримують:
- 685,1 гривні – за МРТ;
- 1216,75 гривні – за КТ із контрастуванням;
- 542,5 гривні – за КТ без контрастування.
Як знайти, де можна пройти безкоштовно КТ або МРТ
Щоб дізнатися, чи проводить конкретний медичний заклад потрібне обстеження, можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.
Додатково інформацію можна перевірити через електронну карту на сайті НСЗУ. Для цього необхідно зайти до розділу "Е-дані" → "Аналітичні панелі (Дашборди)" та обрати карту медичних послуг за програмою медичних гарантій.
На лівій панелі карти потрібно вибрати вкладку "Код послуги направлення" та ввести в полі "Назва послуги" сім цифр направлення у форматі 00000-00 або вказати повну назву обстеження, наприклад, "комп'ютерна томографія грудної клітини".
Після введення даних з'явиться список відповідних послуг, де можна обрати потрібну. На карті та в таблиці буде відображено заклади, які надають ці послуги.
У таблиці також можна побачити адреси й контактні телефони лікарень, а також перевірити їхній графік роботи, натиснувши на назву установи.
Важливо звернути увагу на колонку "Кількість", де зазначено число погашених направлень у цьому закладі за останні 90 днів. Це допоможе визначити актуальність та доступність послуг.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.