Как и где можно сделать бесплатное МРТ и КТ

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) входят в список услуг, которые финансирует Программа медицинских гарантий. Украинцы могут пройти эти обследования бесплатно, если имеют направление от врача.

Одним из важных условий для бесплатного проведения диагностики является наличие у медицинского учреждения договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), передает 24 Канал.

Также на тему Во Львове мужчина оказался в реанимации с воспалением мозга из-за редкой бактерии

Услуга МРТ и КТ

В НСЗУ отметили, что врач принимает решение о направлении на КТ или МРТ для установления или подтверждения диагноза больного.

Обследование можно сделать в любом заведении, который заключил договор с НСЗУ по пакету услуг "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", в частности по направлению "Инструментальная диагностика".

Стоимость таких услуг оплачивается государством, при этом медицинские учреждения получают:

685,1 гривны – за МРТ;

1216,75 гривны – за КТ с контрастированием;

542,5 гривны – за КТ без контрастирования.

Как найти, где можно пройти бесплатно КТ или МРТ

Чтобы узнать, проводит ли конкретное медицинское учреждение нужное обследование, можно обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677.

Дополнительно информацию можно проверить через электронную карту на сайте НСЗУ. Для этого необходимо зайти в раздел "Е-данные" → "Аналитические панели (Дашборды)" и выбрать карту медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

На левой панели карты нужно выбрать вкладку "Код услуги направления" и ввести в поле "Название услуги" семь цифр направления в формате 00000-00 или указать полное название обследования, например, "компьютерная томография грудной клетки".

После ввода данных появится список соответствующих услуг, где можно выбрать нужную. На карте и в таблице будут отображены заведения, которые предоставляют эти услуги.

В таблице также можно увидеть адреса и контактные телефоны больниц, а также проверить их график работы, нажав на название учреждения.

Важно обратить внимание на колонку "Количество", где указано число погашенных направлений в этом заведении за последние 90 дней. Это поможет определить актуальность и доступность услуг.