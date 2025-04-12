Вчені виявили неочікувану причину хронічного болю

Вчені виявили несподіваний зв'язок між бактеріями в ротовій порожнині та різними видами хронічного болю –зокрема, мігренями, болем у животі та тілі.

Про це йдеться в першому у світі дослідженні такого масштабу, опублікованому у журналі Frontiers in Pain Research, передає 24 Канал.

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Що та як досліджували

Дослідники проаналізували стан мікробіому рота та больові симптоми у жінок із фіброміалгією – хворобою, що викликає хронічний біль у м'язах і суглобах – та без неї.

Для цього використовували:

анкету ВООЗ для оцінки здоров’я ротової порожнини,

критерії Міжнародного товариства головного болю,

опитування Short-form 36 для оцінки загального стану здоров’я,

а також індекс розладів кишківника.

Що вдалося з'ясувати

Жінки з гіршим станом ротової порожнини у 60% випадків частіше скаржилися на сильний біль у тілі, і майже вдвічі частіше страждали від мігрені.

Кожен тип болю мав зв'язок з конкретними бактеріями у ротовій порожнині.

Зауважте. Найтісніший зв'язок із больовими симптомами мали чотири види бактерій: Dialister, Fusobacterium, Parvimonas і Solobacterium.

Також виявлено слабкий, але помітний зв'язок між здоров'ям ротової порожнини та якістю харчування.

Ми вперше дослідили зв'язок між мікробіомом рота, болем і фіброміалгією. Результати показали чітку кореляцію між поганим станом ротової порожнини та больовими відчуттями. Це особливо важливо для жінок, які страждають на хронічні болі,

— зазначила провідна авторка дослідження, доцентка Джоанна Харнетт з Університету Сіднея.

Науковці наголосили, що їх результати відкривають новий напрям у розумінні причин хронічного болю та можуть допомогти у розробці нових підходів до його лікування.