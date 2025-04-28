Алергія чи застуда: як відрізнити ці захворювання весною

З настанням ранньої весни черевики хлюпають у талому снігу, а пізня весна приносить сльозливі очі та нежить через пилок у повітрі. Поліноз, який ще називають сінною гарячкою, вражає приблизно 20% людей, за даними зі США та Великої Британії.

Це захворювання може з'явитися в будь-якому віці, але найчастіше перші симптоми проявляються у дітей і підлітків, повідомляє 24 Канал з посиланням на UpToDate.

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Застуда чи алергія

Поліноз виникає через надмірну реакцію імунної системи, яка сприймає пилок як загрозу. Розрізнити поліноз та ГРВІ буває складно, адже їхні прояви схожі.

Нежить. При сінній гарячці виділення з носа водянисті й не густішають, температура тіла залишається в нормі.

Тривалість. Симптоми алергії зберігаються, поки в повітрі присутній пилок. ГРВІ зазвичай триває 3 – 7 днів.

Інші симптоми полінозу включають свербіж у носі, горлі й очах, сльозотечу, почервоніння очей, кашель і швидку втомлюваність. Якщо симптоми виражені сильно або ви не можете самостійно визначити їхню причину, варто звернутися до лікаря.

Хто в зоні ризику

Людям з астмою чи екземою потрібно бути особливо уважними, адже вони схильніші до полінозу. Симптоми можуть варіюватися: вони можуть посилюватися або зникати повністю на кілька років.

Поліноз загострюється в період активного цвітіння рослин. Конкретні строки залежать від регіону та погодних умов. Це відрізняє поліноз від алергії на пил або шерсть тварин, які не залежать від сезону. Дізнатися кількість пилку в повітрі можна на спеціалізованих сайтах.

Що робити

Коли концентрація пилку в повітрі висока, лікарі рекомендують уникати контакту з алергеном. Ось кілька порад:

Використовуйте фільтри у кондиціонерах і тримайте вікна закритими. Залишайтеся вдома у вітряну або суху погоду. Роботи у саду проводьте в масці або утримайтеся від них. Після прогулянок приймайте душ і змінюйте одяг, щоб видалити пилок. Не сушіть білизну на вулиці – пилок може осідати на тканині. Уникайте тютюнового диму, який може погіршити симптоми.

Деякі засоби, наприклад сольові спреї та антигістамінні препарати другого покоління, можна застосовувати самостійно. Препарати другого покоління кращі, оскільки викликають менше сонливості й діють довше.

Коли потрібно звертатися до лікаря

Якщо алергія заважає вашому повсякденному життю чи сну, візит до лікаря обов’язковий. Повністю вилікувати алергію неможливо, але сучасні методи дозволяють досягти тривалої ремісії.

Лікар може призначити шкірний тест або аналіз крові на наявність IgE-антитіл, які виробляються при контакті з алергеном. Ці обстеження допоможуть виявити алерген і підібрати лікування.

Лікування включає антигістамінні препарати, стероїдні назальні спреї, а також алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ). АСІТ – це курс таблеток або ін'єкцій із низькими дозами алергенів, який триває від 3 до 5 років і допомагає організму адаптуватися. Дослідження показують, що цей метод значно підвищує шанси на тривалу ремісію.