В Україні подешевшають ліки: список препаратів, на які впадуть ціни в квітні

В Україні знизять ціни на ще понад 100 ліків. В Міністерстві охорони здоровʼя опублікували список препаратів, на які впадуть ціни вже в квітні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.

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В Україні знизять ціни на ще понад 100 ліків

Ляшко повідомив, що ціни на ще понад 100 ліків будуть знижені у квітні.

За підсумками переговорів з українськими виробниками, нам вдалося досягти домовленостей щодо зниження цін ще на понад 200 лікарських засобів. На половину з них ціни вже знижені, що стосується решти препаратів – зниження розпочнеться протягом квітня,

– ідеться в повідомленні.

За його словами, середній розмір знижки – 17%, а діапазон варіюється здебільшого від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.

До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні.

Важливо! Ознайомитися з повним переліком препаратів і їх максимально допустимими цінами в аптеках можна тут.

"Ми продовжуємо діалог з виробниками ліків, щоб розширити перелік доступних за зниженими цінами препаратів. Також працюємо над прозорістю ціноутворення та чесною конкуренцією на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною", – додав Ляшко.