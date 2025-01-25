Знайшли простий спосіб вдвічі зменшити ризик дитячої смерті в перші дні життя

Індукція, або штучне провокування пологів на 41-му тижні вагітності, сприяла зниженню ризику смерті дитини в утробі та протягом перших 28 днів після народження майже на 53%.

Це виявили в результаті аналізу частоти ускладнень під час пологів у жінок у Швеції до та після запровадження рекомендацій щодо індукції на 41 тижні або створення індивідуального плану пологів не пізніше 42 тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS Medicine.

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Ці результати підкреслюють, що активне спостереження за вагітністю на пізніх термінах може суттєво зменшити ймовірність смертей до та незабаром після народження.

Боротьба з переношенням дітей у Швеції

У 2020 році у Швеції почали діяти рекомендації щодо проведення індукції пологів на 41 тижні вагітності, оскільки після цього терміну істотно зростає загроза для плоду, зокрема гіпоксія (брак кисню). Вчені проаналізували дані 150 тисяч пологів, які відбулися на 41 тижні та пізніше без планового кесаревого розтину.

Частина з цих випадків сталася до запровадження рекомендацій, а частина – після. Дані порівняли між собою та з контрольною групою з 360 тисяч жінок, які народжували на 39 – 40 тижнях.

Стимулювання народження позитивно впливає на дітей

Виявилося, що впровадження рекомендацій щодо індукції пологів призвело до підвищення їхньої частоти з 33,7 до 52,4%. Водночас частота мертвонароджень та дитячої смертності зменшилася з 1,7 до 0,9 випадку на 1000 пологів, наблизившись до показників вчасних пологів на 39 – 40 тижнях.

Однак науковці також зафіксували незначне зростання частоти термінових кесаревих розтинів, які проводили вже після початку природних пологів. Ці результати свідчать про те, що індукція пологів може бути відносно безпечним способом запобігання смертності під час і після пологів, проте важливо інформувати вагітних про можливі ризики.