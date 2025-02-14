Як завагітніти, якщо залишилось мало яйцеклітин

Оцінити кількість яйцеклітин в яєчниках можна за допомогою аналізу на антимюллерів гормон (АМГ). Його низький рівень, близький до нуля, може стати серйозною перешкодою на шляху до настання вагітності. Проте завдяки сучасним технологіям багато жінок з низьким рівнем АМГ отримують можливість стати матерями.

Жінки, у яких рівень антимюллерівого гормону наближається до нуля, зазвичай стикаються з браком яйцеклітин. Це стан називається зниженим оваріальним резервом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reproduction.

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Причини та діагностик зниження рівня АМГ

На його розвиток можуть впливати такі фактори, як:

вік;

генетична схильність;

хірургічні втручання, такі як часткове або повне видалення яєчників, операції при ендометріозі.

При зниженому оваріальному резерві важливо провести комплексне обстеження перед плануванням вагітності. Воно включає наступні етапи:

аналізи на гормони: антимюллерів гормон (АМГ), фолікостимулювальний гормон (ФСГ), лютеїнізувальний гормон (ЛГ) та естрадіол. Ці показники допомагають оцінити роботу яєчників;

ультразвукове дослідження (УЗД) органів малого таза. Воно дозволяє визначити наявність фолікулів у яєчниках, їх кількість і розміри. Крім того, УЗД допомагає зрозуміти, чи відбудеться овуляція найближчим часом: в цьому випадку в яєчнику буде видно великий фолікул, готовий до розриву. Якщо овуляція вже відбулась, в яєчнику буде видно жовте тіло.

Важливо зазначити, що навіть при дуже низькому рівні АМГ в яєчниках можуть залишатися фолікули з життєздатними яйцеклітинами. Навіть 1 – 2 такі клітини можуть дати реальний шанс на успішне зачаття.

Окрім результатів аналізів та УЗД, необхідно враховувати особливості менструального циклу жінки. Наприклад, регулярні менструації можуть свідчити про те, що в яєчниках все ще зберігаються активні яйцеклітини та існує ймовірність овуляції.

ЕКЗ при низькому оваріальному резерві

Стимуляція дозрівання фолікулів

При рівні АМГ менше 1 нг/мл лікарі використовують індивідуальні схеми гормональної стимуляції. Сучасні препарати допомагають досягти дозрівання максимальної кількості яйцеклітин, які потім можна буде витягнути для запліднення.

Для стимуляції яєчників при низькому АМГ часто застосовують високі дози гормонів. Це вважається безпечним, адже жінки з низьким рівнем АМГ практично не мають ризику синдрому гіперстимуляції яєчників, який частіше зустрічається при рівні АМГ вище 3,4 нг/мл.

Моніторинг стимуляції

Регулярне проведення УЗД органів малого таза дозволяє відстежувати процес дозрівання фолікулів і при необхідності коригувати протокол стимуляції.

Пункція фолікулів

При низькому оваріальному резерві важливо застосовувати максимально щадні, але ефективні методи витягнення яйцеклітин.

Роль донорських яйцеклітин

Коли рівень АМГ дуже низький, і власні яйцеклітини відсутні або виявляються нежиттєздатними, лікарі рекомендують скористатися донорськими клітинами.

Донорські яйцеклітини проходять ретельний відбір. Донори повинні бути віком від 18 до 35 років (оптимально — 20–30 років), мати хороше фізичне і психічне здоров'я, не мати спадкових захворювань та шкідливих звичок.

Використання донорських яйцеклітин може викликати у пацієнток різні емоції, включаючи тривогу і стрес. Тому важливо, щоб цей процес супроводжувався консультаціями та підтримкою, щоб допомогти жінкам впоратися з емоціями.