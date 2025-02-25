Вже 53 жертви: нова невідома африканська хвороба вбиває протягом 48 годин

Незрозуміла хвороба забрала життя понад 50 людей у північно-західному регіоні Демократичної Республіки Конго. Спалах повʼязують зі споживанням мʼяса кажанів.

Невідома хвороба в Конго

Серж Нгалебато, медичний директор лікарні у Бікоро, регіональному центрі моніторингу, зазначив, що у більшості випадків між появою симптомів і смертю проходило лише 48 годин, про це інформує агентство АР, передає 24 Канал.

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Новий спалах захворювання в ДР Конго виник 21 січня. Наразі зафіксовано 419 випадків зараження, з яких 53 завершилися смертю.

Спалах повʼязують з кажанами

За інформацією Африканського бюро ВООЗ, перший спалах у місті Болоко був пов’язаний із тим, що троє дітей спожили м’ясо кажана. Усі вони померли протягом двох діб після прояву симптомів, схожих на геморагічну лихоманку.

Як повідомляє ВООЗ, у 2022 році кількість подібних спалахів на африканському континенті зросла більш ніж на 60% у порівнянні з минулим десятиліттям. Вчені давно висловлюють занепокоєння щодо передачі хвороб від диких тварин до людей через споживання їхнього м’яса.

Після початку другого спалаху невідомої хвороби 9 лютого в місті Бомате, зразки 13 пацієнтів були доставлені до Національного інституту біомедичних досліджень у Кіншасі, столиці Конго, для проведення аналізів.

Результати досліджень показали, що зразки не містять слідів лихоманки Ебола чи інших поширених геморагічних лихоманок, таких як Марбург. Проте в декількох випадках було виявлено малярію.