Здорове серце та судини: які ґаджети допоможуть контролювати важливі показники

Сучасна медицина пропонує пацієнтам безліч приладів для контролю здоров’я: у терапевта чи кардіолога можна побачити і стетоскоп, і тонометр, і пульсоксиметр, і навіть електрокардіограф. Проте постійно відвідувати лікаря не завжди можливо, а стежити за станом організму буває життєво необхідно.

Як же це зробити самостійно? Розгляньмо, які прилади для домашнього моніторингу здоров’я доступні сьогодні та як ними користуватися, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Тонометр або сфігмоманометр

Тонометр – базовий прилад для кожного, хто слідкує за своїм тиском. Особливо незамінний для людей із гіпертензією. Хоча ртутні моделі досі вважаються еталоном точності, вони небезпечні і майже не використовуються у повсякденному житті. Лікарі найчастіше обирають механічні тонометри, а для домашнього використання чудово підходять сучасні цифрові автоматичні чи напівавтоматичні пристрої.

Користуватися ними просто: достатньо надіти манжету, натиснути кнопку – і результат з’явиться на екрані. Дані зручно записувати у щоденник для подальшого аналізу динаміки. Сучасні моделі синхронізуються зі смартфоном чи комп’ютером і автоматично зберігають історію вимірювань.

Пульсоксиметр: контроль рівня кисню у крові

Пульсоксиметр – легкий і компактний прилад, який особливо корисний людям із захворюваннями легень і серця, коли важливо знати, чи насичена кров достатньо киснем.

Принцип його роботи базується на оптичному аналізі: просто вдягніть "прищіпку" на палець – і за кілька секунд побачите на дисплеї рівень сатурації та пульс. Варто зауважити: при виражених порушеннях ритму серця дані можуть бути не зовсім точними.

Глюкометр: незамінний для контролю цукру

Домашній глюкометр – справжній порятунок для людей із діабетом і порушеннями обміну вуглеводів. Залежно від моделі, пристрої використовують фотометричний, електрохімічний чи оптичний принцип роботи.

Сучасні глюкометри прості у використанні: проколіть палець ланцетом, нанесіть краплю крові на тест-смужку – і за хвилину отримайте результат. Такий прилад дозволяє вчасно помітити зміни рівня цукру та вжити необхідних заходів.

Коагулометр: для контролю згортання крові

Коагулометр – портативний гаджет для тих, кому потрібно регулярно знати показники згортання крові, наприклад, при прийомі антикоагулянтів (варфарину), наявності механічних клапанів чи після перенесених тромбозів.

Він вимірює міжнародне нормалізоване відношення (МНО) за тим же принципом, що і глюкометр: крапля крові на тест-смужку – і результат готовий. Мінус – висока ціна приладу, плюс – економія часу та актуальність даних.

Портативний ЕКГ: контроль ритму

Якщо стандартна ЕКГ у поліклініці фіксує роботу серця лише за хвилину, то портативний реєстратор дозволяє "зловити" навіть епізодичні аритмії у реальному житті. Пристрої відрізняються способом кріплення (від накладних пластин до дротових електродів), кількістю каналів (від одного до 12) і ціною. Сучасні гаджети під’єднуються до смартфона, дозволяючи швидко переслати запис лікарю для аналізу.

Завдяки домашнім медичним приладам кожен може взяти здоров’я під контроль – своєчасно відстежувати зміни та вчасно звертатися по допомогу. Головне – правильно обрати пристрої та навчитися ними користуватися.