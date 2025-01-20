Хто частіше хворіє і одужує від раку та як змінився вік пацієнтів: великий звіт онкологів

Онкологи опублікували нові дані про захворюваність на рак у США. Згідно зі статистикою, все більше американців успішно справляються з онкологічними захворюваннями, проте їх частіше діагностують у людей молодого та середнього віку, особливо серед жінок.

Дослідники неодноразово підкреслювали тенденцію до "омолодження" раку. Нове дослідження, у якому лікарі проаналізували теперішню ситуацію з онкозахворюваннями в США та зробили прогноз на 2025 рік, було опубліковано в журналі Американського онкологічного товариства (American Cancer Society, ACS), передає 24 Канал.

Також на тему Серед молоді фіксують стрімке зростання випадків раку, який раніше вважали старечим

Нове дослідження раку

Фахівці прогнозують, що у 2025 році в країні буде зареєстровано понад 2 мільйони нових випадків раку та понад 618 тисяч випадків смерті від цього захворювання. Попри тривожні цифри, статистика демонструє зниження онкологічної смертності.

За даними ACS, завдяки скороченню куріння, більш ранньому виявленню різних видів раку та удосконаленню методів лікування з 1991 року вдалося запобігти майже 4,5 мільйона випадків смерті.

Расова відмінність у захворюванні на рак

Однак існують і тривожні тенденції. Зокрема, корінні американці та жителі Аляски вмирають від раку шийки матки, нирок, печінки та шлунка у два-три рази частіше, ніж білі американці. Смертність від раку простати, шлунка та матки серед афроамериканців також вдвічі перевищує таку серед білих.

Гендерна відмінність у захворюванні на рак

Крім того, у жінок США рак діагностують у молодшому віці: зростають показники як серед жінок молодше 50 років, так і в групі від 50 до 64 років. Раніше вже відзначалися вищі темпи захворюваності у жінок молодше 50 років, але тепер різниця стала майже двократною. У 2021 році рівень онкозахворюваності у жінок цієї вікової групи виявився на 82% вищим, ніж у чоловіків, тоді як у 2002 році перевищення становило 51%.

Основний приріст спостерігається внаслідок збільшення випадків раку грудей та щитоподібної залози у жінок. Крім того, у 2021 році жінки до 65 років вперше обійшли чоловіків того ж віку за кількістю випадків раку легень.

На завершення автори звіту підкреслили, що хоча смертність від раку продовжує знижуватися, подальшому прогресу в цій області можуть заважати нерівності в захворюваності серед деяких етнічних груп та зростання онкозахворювань у молодшому віці, особливо у жінок.