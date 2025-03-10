Яка кількість дітей найкраще впливає на психічне здоровʼя матері

Вчені зʼясували, що народження дітей може позитивно впливати на психічне здоровʼя жінки. Особливо низькі ризики психіки спостерігаються у матерів двох дітей.

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Affective Disorders, виявили що наявність дітей зменшує ймовірність виникнення біполярного розладу та депресії у жінок, передає 24 Канал.

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Нове дослідження впливу материнства

Дослідження було проведене вченими з Університету Сучжоу (Китай), які зацікавилися питанням на тлі двох світових тенденцій – зниження народжуваності та зростання кількості психічних розладів. Попри те, що материнство значно впливає на фізичний і емоційний стан жінок, зв’язок між народженням дітей і психічним здоров’ям досліджений недостатньо.

Для аналізу вчені використали дані з Британського біобанку (UK Biobank) – бази медичної інформації про мешканців Великобританії, яка містить дані про пів мільйона осіб. Остаточний аналіз охопив 55 700 жінок із 273 000, включених у дослідження, які мали необхідні дані про дітей та психічні діагнози.

Материнство корисне для психічного здоровʼя

Результати показали, що жінки з дітьми мають на 30% нижчий ризик психічних захворювань порівняно з тими, хто не народжував. Найнижчі показники зафіксовано у матерів двох дітей, тоді як подальше збільшення кількості народжень не приносило додаткових переваг.

Залежність впливу материнства на психічне здоров’я була менш вираженою у жінок, які пережили викидні або перервання вагітності. Однак дослідники виявили загальний стійкий зв’язок. При цьому враховувалися такі чинники, як вік, дохід, рівень освіти, спосіб життя та стан здоров’я. Не виключено, що ключову роль можуть відігравати генетична схильність, наявність соціальної підтримки та інші фактори.