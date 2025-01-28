Як знизити рівень холестерину

Найкращий спосіб запобігти підвищенню рівня холестерину в крові – це вести здоровий спосіб життя. Його основні принципи включають збалансоване харчування, повноцінний сон, регулярну фізичну активність та відмову від шкідливих звичок, таких як куріння та вживання алкоголю.

У разі необхідності лікар може призначити медикаментозне лікування, наприклад, статини, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Medicinenet.

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Що таке холестерин

Високий рівень холестерину – одна з головних причин серцево-судинних захворювань. Проте важливо розуміти, що холестерин буває різним:

Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) сприяють очищенню судин, повертаючи холестерин до печінки, де він переробляється та виводиться разом із жовчю.

Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), навпаки, сприяють утворенню атеросклеротичних бляшок.

Щоб тримати під контролем рівень холестерину, важливо вибирати правильні продукти. Деякі з них сприяють підвищенню "хорошого" холестерину (ЛПВЩ) та зниженню "поганого" (ЛПНЩ).

Які продукти додати до раціону, щоб контролювати холестерин

Надавайте перевагу продуктам, багатим на розчинну клітковину, фітостероли та білок. Збільшіть кількість фруктів і овочів у своєму раціоні, але уникайте заправок на основі майонезу. Розчинну клітковину можна знайти у цільнозернових продуктах, таких як хліб, вівсяні висівки, рис та інші злаки.

М'ясо не обов'язково повністю виключати з раціону, але його споживання бажано зменшити. Як показують дослідження, червоне та біле м'ясо мають схожий вплив на рівень холестерину. Наприклад, курятина підвищує ЛПВЩ так само як і яловичина.

Різноманітності раціону допоможуть додати такі продукти:

Риба: палтус, тілапія, лосось, тріска, тунець.

Горіхи, які багаті на корисні жири та сприяють підвищенню рівня ЛПВЩ.

Бобові: універсальний продукт із високим вмістом білка, який надовго забезпечує відчуття ситості. Вони добре підходять для супів та салатів.

Молочні продукти: перевагу потрібно надавати низькокалорійним і знежиреним варіантам, обмежуючи порції. Наприклад, сир можна замінити на нежирний або зменшити порцію до одного шматка на день.

Серед напоїв краще вибирати трав'яний або зелений чай. Алкоголь рекомендується повністю виключити, оскільки вони сприяють підвищенню рівня ЛПНЩ.

Як змінити спосіб життя

Одна лише дієта може бути недостатньою. Регулярна фізична активність, така як заняття гімнастикою, біг, велосипед або тривалі прогулянки, допоможе зміцнити здоров’я. Головне – обрати вид активності, який приносить задоволення. У деяких випадках лікар може призначити статини для нормалізації рівня ЛПНЩ.

Варто пам'ятати, що зміни в харчуванні та активності – це довготривала стратегія, а не тимчасове рішення. З дозволених продуктів можна приготувати багато смачних страв. Відмова від висококалорійної їжі допоможе контролювати не лише рівень холестерину, але й рівень цукру в крові та артеріальний тиск.