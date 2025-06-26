Чи можна завагітніти при синдромі полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – один із найпоширеніших діагнозів, що може стати на заваді вагітності. Багато жінок сприймають СПКЯ як остаточний вирок для своєї репродуктивної системи. Але сучасна медицина не стоїть на місці, і навіть із таким діагнозом сьогодні з’являється безліч можливостей стати мамою.

Синдром полікістозних яєчників – це складне гормональне порушення, при якому в яєчниках утворюються численні невеликі кісти, а овуляція трапляється рідко або взагалі відсутня. Причиною є дисбаланс між такими гормонами, як естроген, прогестерон, тестостерон, а також інсулін, пише 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic та Mayo Clinic.

Також на тему Як пізня вагітність впливає на здоровʼя дитини

Симптоми синдрому полікістозних яєчників

Типові ознаки синдрому полікістозних яєчників:

нерегулярні або відсутні менструації;

надмірний ріст волосся у нетипових місцях (гірсутизм);

схильність до акне та жирність шкіри;

надлишкова вага або труднощі з її зниженням.

Порушення овуляції дійсно можуть ускладнити зачаття природним шляхом, але це зовсім не означає, що вагітність неможлива.

Як підвищити шанси на вагітність при синдромі полікістозних яєчників

Комплексний підхід – запорука успіху: тактику лікування підбирають індивідуально, враховуючи вік, особливості організму та тривалість безпліддя.

Зміна способу життя

Перший і дуже важливий крок – здорові звички. Навіть незначне зниження ваги (лише 5 – 10% від початкової) у жінок із зайвою масою може відновити овуляцію й наблизити вагітність.

Рекомендації експертів:

раціон із низьким глікемічним індексом;

регулярна помірна фізична активність;

контроль стресу.

Медикаментозна стимуляція овуляції

Якщо зміни способу життя недостатньо, лікар може призначити препарати для стимуляції овуляції:

Кломіфен цитрат – блокує естрогенові рецептори і стимулює ріст фолікулів;

Летрозол – зменшує рівень естрогену, що також сприяє овуляції;

Гонадотропіни – ін’єкційні препарати, які застосовують, якщо попередні засоби неефективні.

Процес контролюють за допомогою УЗД. Коли фолікули дозрівають, призначають укол ХГЛ для виклику овуляції.

Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ)

Якщо овуляція є, а зачаття не настає, наступний крок – ВМІ. Під час процедури підготовлену сперму вводять безпосередньо в порожнину матки, що значно підвищує шанси на успіх.

Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)

У жінок із СПКЯ яєчники часто добре реагують на стимуляцію, тому під час ЕКЗ можна отримати й запліднити відразу декілька яйцеклітин. Цей метод ефективний, якщо попередні не дали результату.

Перевірка прохідності маткових труб – обов’язковий етап

Перед початком активного лікування важливо переконатися, що маткові труби прохідні для сперматозоїдів і яйцеклітини. Інакше навіть ідеальна овуляція не призведе до вагітності.

Які шанси на вагітність при синдромі полікістозних яєчників

Завдяки сучасним технологіям та досягненням медицини ймовірність народження дитини при СПКЯ досить висока:

медикаментозна стимуляція овуляції – шанси до 15 – 20% за цикл;

ВМІ може підвищити ймовірність до 25% за спробу;

при ЕКЗ шанси варіюють від 40 до 50% (залежно від віку та загального стану жінки).

Практичні поради

Чітко дотримуйтесь рекомендацій лікаря; Слідкуйте за вагою, фізичною активністю та раціоном; Не пропускайте обстеження та УЗД; Намагайтеся уникати стресу – психологічний стан також впливає на результат.

Синдром полікістозних яєчників – не вирок для материнства. Головне – вчасно звернутися до фахівця, не здаватися і використовувати всі сучасні можливості медицини. Відповідальний підхід, наполегливість і підтримка лікарів допоможуть зачати дитину навіть із таким діагнозом.