Чи можна завагітніти при синдромі полікістозних яєчників
- Синдром полікістозних яєчників є поширеним гормональним порушенням, яке може ускладнити зачаття, але сучасні методи лікування пропонують різні шляхи досягнення вагітності.
- Методи підвищення шансів на вагітність включають зміну способу життя, медикаментозну стимуляцію овуляції, внутрішньоматкову інсемінацію, екстракорпоральне запліднення та перевірку прохідності маткових труб.
- Медикаментозна стимуляція овуляції підвищує шанси на вагітність до 15 – 20% за цикл, ВМІ до 25% за спробу, а ЕКЗ до 40 – 50% залежно від віку та загального стану жінки.
Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – один із найпоширеніших діагнозів, що може стати на заваді вагітності. Багато жінок сприймають СПКЯ як остаточний вирок для своєї репродуктивної системи. Але сучасна медицина не стоїть на місці, і навіть із таким діагнозом сьогодні з’являється безліч можливостей стати мамою.
Синдром полікістозних яєчників – це складне гормональне порушення, при якому в яєчниках утворюються численні невеликі кісти, а овуляція трапляється рідко або взагалі відсутня. Причиною є дисбаланс між такими гормонами, як естроген, прогестерон, тестостерон, а також інсулін, пише 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic та Mayo Clinic.
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Симптоми синдрому полікістозних яєчників
Типові ознаки синдрому полікістозних яєчників:
- нерегулярні або відсутні менструації;
- надмірний ріст волосся у нетипових місцях (гірсутизм);
- схильність до акне та жирність шкіри;
- надлишкова вага або труднощі з її зниженням.
Порушення овуляції дійсно можуть ускладнити зачаття природним шляхом, але це зовсім не означає, що вагітність неможлива.
Як підвищити шанси на вагітність при синдромі полікістозних яєчників
Комплексний підхід – запорука успіху: тактику лікування підбирають індивідуально, враховуючи вік, особливості організму та тривалість безпліддя.
Зміна способу життя
Перший і дуже важливий крок – здорові звички. Навіть незначне зниження ваги (лише 5 – 10% від початкової) у жінок із зайвою масою може відновити овуляцію й наблизити вагітність.
Рекомендації експертів:
- раціон із низьким глікемічним індексом;
- регулярна помірна фізична активність;
- контроль стресу.
Медикаментозна стимуляція овуляції
Якщо зміни способу життя недостатньо, лікар може призначити препарати для стимуляції овуляції:
- Кломіфен цитрат – блокує естрогенові рецептори і стимулює ріст фолікулів;
- Летрозол – зменшує рівень естрогену, що також сприяє овуляції;
- Гонадотропіни – ін’єкційні препарати, які застосовують, якщо попередні засоби неефективні.
Процес контролюють за допомогою УЗД. Коли фолікули дозрівають, призначають укол ХГЛ для виклику овуляції.
Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ)
Якщо овуляція є, а зачаття не настає, наступний крок – ВМІ. Під час процедури підготовлену сперму вводять безпосередньо в порожнину матки, що значно підвищує шанси на успіх.
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)
У жінок із СПКЯ яєчники часто добре реагують на стимуляцію, тому під час ЕКЗ можна отримати й запліднити відразу декілька яйцеклітин. Цей метод ефективний, якщо попередні не дали результату.
Перевірка прохідності маткових труб – обов’язковий етап
Перед початком активного лікування важливо переконатися, що маткові труби прохідні для сперматозоїдів і яйцеклітини. Інакше навіть ідеальна овуляція не призведе до вагітності.
Які шанси на вагітність при синдромі полікістозних яєчників
Завдяки сучасним технологіям та досягненням медицини ймовірність народження дитини при СПКЯ досить висока:
- медикаментозна стимуляція овуляції – шанси до 15 – 20% за цикл;
- ВМІ може підвищити ймовірність до 25% за спробу;
- при ЕКЗ шанси варіюють від 40 до 50% (залежно від віку та загального стану жінки).
Практичні поради
- Чітко дотримуйтесь рекомендацій лікаря;
- Слідкуйте за вагою, фізичною активністю та раціоном;
- Не пропускайте обстеження та УЗД;
- Намагайтеся уникати стресу – психологічний стан також впливає на результат.
Синдром полікістозних яєчників – не вирок для материнства. Головне – вчасно звернутися до фахівця, не здаватися і використовувати всі сучасні можливості медицини. Відповідальний підхід, наполегливість і підтримка лікарів допоможуть зачати дитину навіть із таким діагнозом.
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