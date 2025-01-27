Як покращити продуктивність і уникнути вигорання на роботі: знайшли два простих способи

Незалежно від вашої професії, може здаватися, що часу в добі недостатньо, аби впоратися з усіма завданнями. Однак нещодавнє дослідження, проведене американськими вченими, виявило два дієвих способи підвищити продуктивність, уникаючи при цьому вигоряння.

Проблема вигорання набула особливої актуальності з часів пандемії, коли перехід на дистанційний формат роботи розмив межі між особистим життям і професійною діяльністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Contemporary Accounting Research.

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Багато людей опинилися в ситуації, коли необхідно було поєднувати роботу з домашніми обов’язками і долати стрес, викликаний ізоляцією та невизначеністю. Останніми роками вчені активно досліджують не лише способи виходу з цього стану, а й методи його запобігання.

Нове дослідження продуктивності

Перед серією експериментів дослідники з трьох американських університетів опитали 44 бухгалтери щодо їхніх робочих звичок. Потім за їхньою участю перевіряли ефективність різних методів боротьби з втомою, визначених у попередніх дослідженнях.

Як з’ясувалося, найефективніші стратегії для зниження втоми включали мікроперерви та регулярну підтримку з боку керівника. Ці заходи не тільки підвищували мотивацію, але й покращували якість сну, а також сприяли збільшенню продуктивності наступного дня.

Як покращити продуктивність

Цікаво, що подальші дослідження показали зв’язок між мікроперервами та підвищенням якості роботи в періоди високого навантаження, наприклад, наприкінці року, коли у стислі терміни потрібно підготувати велику кількість звітів.

Ефективні мікроперерви, за словами експертів, можуть тривати всього хвилину. За цей час можна зробити легку розминку, випити каву або прочитати короткі новини. Що стосується підтримки з боку керівництва, вона може виражатися у пропозиції допомоги, похвалі за виконану роботу або навіть у простому запитанні: "Як справи?" – це позитивно впливало на емоційний стан учасників.

Автори дослідження наголошують: їхні висновки корисні не лише для працівників, але й для роботодавців. Використовуючи ці стратегії, компанії можуть не лише покращити добробут своїх співробітників, але й підвищити продуктивність, сприяючи створенню більш стійкого та ефективного робочого середовища.