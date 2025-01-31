Як марихуана впливає на роботу мозку та пам'ять

Група вчених з США та Канади провела масштабне дослідження з використанням магнітно-резонансної томографії, вивчаючи вплив канабісу на функції людського мозку.

У дослідженні взяли участь понад тисячу молодих чоловіків і жінок, серед яких були як постійні споживачі марихуани, зокрема залежні, так і більш помірні курці, а також ті, хто вживав коноплю менш ніж 10 разів протягом свого життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Network Open.

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Нове дослідження впливу марихуани

Основою для цього дослідження стали дані проєкту Human Connectome Project, метою якого є вивчення структури та функцій мозку. Учасники, відібрані з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США), пройшли МРТ-сканування у віці від 22 до 37 років.

Під час сканування вони виконували різні завдання, що активували різні аспекти мозкової активності, такі як робоча пам'ять, мислення, емоції, мовні та моторні навички.

Крім того, дослідники зібрали інформацію про соціальні та демографічні характеристики учасників, їхній досвід вживання канабісу та інших психоактивних речовин, а також про наявність залежностей. Перед МРТ у добровольців були взяті зразки сечі для аналізу метаболітів канабісу, що дозволило оцінити частоту та давність його вживання.

У дослідженні було проаналізовано дані 1003 учасників, середній вік яких склав 28,7 року: 470 чоловіків і 533 жінок. До групи завзятих курців марихуани увійшли 88 осіб, помірних – 179, а 736 осіб були віднесені до категорії, які мають незначний досвід (менш як 10 разів за все життя).

Марихуана негативно впливає на роботу мозку

Порівнявши результати МРТ і зібрані дані, вчені використали статистичні методи для виявлення того, що у завзятих курців марихуани та недавніх користувачів спостерігалася знижена активність мозку під час виконання завдань на робочу пам'ять у порівнянні з учасниками, які не вживають канабіс. Однак зв'язку з іншими типами завдань не було встановлено.

Робоча пам'ять відіграє ключову роль у міркуваннях, розв'язанні логічних задач і розумінні складної інформації, дозволяючи людям дотримуватися вказівок, візуалізувати інформацію та розв'язувати математичні задачі.

В умовах наростального вживання канабісу та тенденції до його легалізації в США та інших країнах такі дослідження стають все більш актуальними, розширюючи розуміння ризиків, пов'язаних із курінням марихуани, зазначили дослідники.