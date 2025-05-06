Шизофренія, біполярний розлад та депресія: знайшли неочікувану причину психічних захворювань

Новітнє дослідження науковців із Брістольського університету встановили зв’язок між роботою імунної системи організму та виникненням таких психічних захворювань, як шизофренія, депресія та біполярний розлад.

Згідно з отриманими даними, на розвиток цих розладів можуть впливати не лише зміни у головному мозку, а й загальний стан організму, інформує 24 Канал з посиланням на Molecular Psychiatry.

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Традиційно для лікування депресії й шизофренії використовують препарати, що впливають на рівень нейромедіаторів – серотоніну та дофаміну. Однак близько третини пацієнтів не відчувають суттєвого ефекту від таких ліків, що свідчить про наявність інших біологічних механізмів.

Імунітет впливає на психічний стан

У межах нового дослідження вчені проаналізували, як 735 імунних білків, виявлених у крові, пов’язані з депресією, тривожними розладами, шизофренією, біполярним розладом, хворобою Альцгеймера, аутизмом і СДУГ. З’ясувалося, що 29 із них можуть безпосередньо впливати на розвиток цих захворювань.

З цього переліку 20 білків уже використовують як мішені для наявних препаратів, які застосовуються при інших патологіях, що відкриває перспективи створення нових методів лікування психічних розладів.

Наші дані доводять, що запальні процеси в організмі й мозку здатні підвищувати ризик розвитку психічних захворювань. Ці відкриття ставлять під сумнів традиційне розмежування між тілом і розумом,

– зазначив професор Голам Хандакер, керівник дослідження.

Якщо раніше основною причиною виникнення депресії та шизофренії вважали порушення роботи нейротрансмітерів, то теперішні дані вказують на можливу роль підвищеної активності імунної системи.