Знайшли новий спосіб відновлення функції мозку після інсульту

Терапія стовбуровими клітинами демонструє свою ефективність навіть через тривалий час після порушення мозкового кровообігу.

Група дослідників з Інститутів Гладстона та компанії SanBio розробила метод відновлення мозкової функції після інсульту. Клітинна терапія успішно пройшла випробування на тваринах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Medical Xpress.

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Пошкодження мозку через інсульт

Серед людей, що пережили ішемічний інсульт, лише приблизно 5% повністю відновлюються. Багато з них стикаються з довгостроковими наслідками, такими як слабкість, хронічний біль і епілепсія. Наразі відсутнє лікування, яке можна було б використовувати через тижні чи місяці після інсульту, щоб запобігти розвитку тривалих розладів.

Ішемічний інсульт виникає, коли кровотік до певної ділянки мозку блокується, найчастіше через тромб або звуження судин. Це призводить до браку кисню та поживних речовин, що викликає загибель смерть клітин мозку та зміну активності інших.

Неврологи досліджували зміни в мозку, спричинені інсультами, які можуть призводити до затяжних проблем, таких як епілепсія. Було встановлено, що клітини в уражених ділянках мозку можуть проявляти надмірну активність, посилаючи занадто сильні чи часті сигнали в інші області мозку. Така гіперзбудливість пов'язана з моторними розладами та судомами, підкреслює Джейн Паз, одна з авторок дослідження.

Новий спосіб відновлення мозку після інсульту

Паз та її колеги випробували стовбурову клітинну терапію, розроблену компанією SanBio. Через місяць після інсульту вони ввели щурами модифіковані людські стовбурові клітини в область, близьку до пошкодженої ділянки мозку. Після кількох тижнів вони виміряли електричну активність у мозку та проаналізували окремі клітини та молекули.

Результати показали, що це лікування усуває гіперзбудливість мозку у щурів, які перенесли інсульт, відновлюючи баланс в нейронних мережах. Крім того, зросла кількість білків і клітин, критично важливих для функціонування та відновлення мозку. Хоча менш ніж 1% людських клітин залишалося в мозку щурів через тиждень після трансплантації, їхній позитивний вплив виявився тривалим.

Судячи з усього, ці клітини ініціюють власні процеси відновлення мозку. Це може відкрити нові перспективи для реабілітації, навіть у хронічній стадії після інсульту,

– зазначила співавтор дослідження Барбара Кляйн.

Вчені також проаналізували зразки крові щурів, які отримали терапію, і контрольної групи. Це дослідження дозволило виявити специфічні молекули в крові, які змінюються після інсульту, але відновлюються завдяки терапії. Результати виявилися настільки дивовижними, що неврологи не змогли повірити у результат і ще не раз повторювали експерименти, щоб підтвердити ефективність методу.

Навіть через місяць після інсульту стовбурова клітинна терапія може відновити нормальну мозкову активність. Проте необхідні додаткові дослідження, щоб довести, що зменшення гіперзбудливості за допомогою стовбурових клітин врешті-решт призводить до зниження симптомів у людей.