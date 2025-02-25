В Україні додали ще одну підставу для встановлення інвалідності

В Україні розширили перелік підстав для присвоєння статусу інвалідності. Відтепер цей статус можуть отримати люди, які пережили полон або зазнали катувань.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, нововведення стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян, передає 24 Канал.

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Згідно з оновленими правилами, люди, які пережили незаконне ув'язнення, зазнали катувань або отримали проблеми зі здоров’я під час перебування в полоні, мають право на встановлення інвалідності та відповідну підтримку від держави.

Який порядок проходження процедури

1. Підтвердження факту позбавлення волі

Перший крок – звернення до Комісії з розгляду фактів незаконного позбавлення свободи, яка працює при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Після підтвердження інформації про незаконне утримання дані особи вносяться до Єдиного реєстру осіб, які постраждали від збройної агресії проти України. Надалі людині видається офіційний документ з підтвердженням цього факту.

2. Оцінка стану здоров’я та функціонування

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії оформлює електронне направлення для проведення спеціальної оцінки. Профільна експертна команда аналізує стан здоров’я та обмеження, які виникли у людини через пережиті обставини.

3. Прийняття рішення

За результатами проведеного оцінювання експерти надають людині витяг із рішення. У разі встановлення інвалідності складається індивідуальна програма реабілітації, в якій зазначаються рекомендації щодо необхідних допоміжних засобів, медичних виробів та інших послуг. Рекомендації залишаються чинними протягом часу, на який встановлена інвалідність.

Які можливості надає статус

Після отримання відповідного статусу людина має змогу скористатися державними програмами допомоги, зокрема: