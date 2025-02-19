В Україні затвердили нові протоколи лікування бойових травм: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я затвердило нову групу клінічних протоколів за напрямом "бойова травма", які медичні працівники зобов’язані використовувати на догоспітальному та госпітальному етапах.

Ці нововведення охоплюють одинадцять протоколів, які є обовʼязковими до застосування, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає 24 Канал.

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Нові протоколи МОЗ

До нових протоколів включені рекомендації щодо:

лікування болю, тривоги та делірію; вентилятор-асоційованої пневмонії; вибухових та акустичних травм вуха, втрати слуху; утоплення; забезпечення прохідності дихальних шляхів при травмах; проведення штучної вентиляції легень; виконання візуальних досліджень у фронтових умовах; використання реанімаційної балонної оклюзії аорти при геморагічному шоці; контролю пошкоджень під час реанімаційних заходів; первинної допомоги при травмах ока; лікування травм сечостатевої системи.

Чому потрібні клінічні протоколи

Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я, в інтерв’ю для "УП. Життя" пояснив, що ці протоколи допомагають медикам швидко, правильно та ефективно надавати допомогу постраждалим як серед військових, так і цивільних.

Як створюються клінічні протоколи

У МОЗ зазнаяили, що протоколи базуються на перекладі Системи Joint Trauma (JTS), яка орієнтована на зменшення рівня смертності та збільшення шансів на виживання пацієнтів з травмами в умовах воєнного часу. Рекомендації, розроблені JTS, вважаються еталоном для держав, що входять до складу НАТО.

Переклад клінічних протоколів українською мовою здійснила організація Global Medical Knowledge Alliance (GMKA). Після цього вони були відкриті для громадського обговорення та доопрацьовані мультидисциплінарною командою експертів, до якої увійшли представники різних медичних спеціалізацій, включаючи бойових медиків.

Як і коли використовуються клінічні протоколи

Протоколи бойових травм мають застосовуватися на різних етапах надання допомоги, з акцентом на госпітальний рівень.

У зоні бойових дій після травмування пацієнта евакуюють до стабілізаційного пункту, де надається проміжна допомога, а після цього – до більш спеціалізованого закладу для подальшого лікування. Протоколи охоплюють весь процес допомоги, від початкового етапу до спеціалізованого,

– наголосив Дубров.

Також він зазначив, що у разі скарг на роботу лікаря клініко-експертні комісії можуть перевіряти дотримання протоколів. Якщо виявлено порушення, це може стати базою для подальших рішень слідчих органів чи суду.