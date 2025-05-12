На Закарпатті через спалах гепатиту А: оголошено карантин і заборонено весілля до літа

У селі Іза на Закарпатті зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. У зв’язку зі зростанням захворюваності місцева влада ввела карантин та заборонила проведення масових заходів.

Вони триватимуть щонайменше до 21 червня. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Хустській міській раді сьогодні, 12 травня, передає 24 Канал.

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Які обмеження діють

У селі встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру. Закриті всі навчальні заклади, а мешканців закликають уникати зібрань, обмежити соціальні контакти, споживати лише кип'ячену або бутильовану воду та дотримуватись правил особистої гігієни.

При появі симптомів, таких як нудота, біль у животі чи жовтяниця, рекомендують негайно звертатися до лікаря.

Санітарні служби розпочали перевірки торговельних об'єктів, проводять відбір проб, дезінфекцію води та обстеження контактних осіб.

Довідково: Іза – закарпатське село, яке називають столицею лозоплетіння. Уздовж дороги розташований ринок виробів із лози – від сувенірів до меблів.

Що потрібно знати про гепатит А

Це гостре вірусне захворювання печінки, яке передається переважно фекально-оральним шляхом – через брудні руки, інфіковану воду, немиті овочі та фрукти. Інкубаційний період триває до 45 днів. Людина може бути заразною ще до появи характерних симптомів, тому особливо важливе дотримання гігієни та профілактичних заходів.