Найбільше заражень через котів: як захиститися від смертельної хвороби, яку переносять тварини

В Україні збільшується кількість випадків зараження сказом, найбільшу небезпеку несуть коти. Однак медицина має методи протидії.

Про них 24 Каналу розповів лікар-імунолог Федір Лапій, зауваживши, що мовиться, зокрема, про вакцинацію. Особливо вона важлива для військових, які контактують з людьми з відкритими ранами.

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Як передається сказ та як захиститись

Минулого року на Харківщині зафіксували 3 випадки сказу. Щороку в Україні фіксують 1 – 2 таких випадків. Однак кількість тварин, в яких є сказ, за останні 2 роки збільшилась.

Лікар-імунолог зауважив, що сказ – це завжди смертельно. Однак завдяки відомому французькому вченому Луї Пастеру існують ефективні методи імунопрофілактики. Зокрема, мовиться про вакцинацію від сказу. Її можна робити і після того, як відбувся укус тварини або ослизнення рани.

Вірус потрапляє від тварин, які мають його в слині. На момент укусу тварини можуть мати, а можуть і не мати ознак захворювання. Від моменту зараження до перших проявів хвороби може минути кілька тижнів, місяців або понад рік,

– пояснив він.

Лапій зазначив, що цей період часу залежить від самого укусу – наскільки він був сильний та куди саме спрямований (обличчя, шия, руки, ноги). В Україні більшість випадків сказу – результат укусу котів.

Під великою загрозою зараз перебувають українські військові, які часто мають поранення та відкриті рани. Насамперед лікар-імунолог порадив зробити захисникам вакцинацію проти дифтерії та правця.

Однак якщо ви отримали останню ревакцинацію до 5 років від її введення, вам екстрена імунопрофілактика правця не показана. Всі військові мають бути вакциновані від дифтерії та правця,

– наголосив він.

Серед інших загроз – гепатит В. Військові контактують з іншими людьми, яким часто надають допомогу, не завжди на полі бою є можливість користуватись медичними рукавичками.

"Людина, яка має рану, які надають допомогу, може мати гепатит В. Він дуже заразний, тому тут також треба вакцина", – зауважив Лапій.

Він також додав на необхідності вакцинацій проти грипу, Covid-19, вітрянки та кору.