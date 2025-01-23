Як знизити ризик смерті від раку вдвічі: знайшли спосіб доступний кожному

Сильні м’язи та високий рівень фізичної підготовки можуть практично вдвічі знизити ймовірність смерті, якщо в людини виникне онкологічне захворювання.

Такі результати були отримані вченими в рамках дослідження, опублікованого в British Journal of Sports Medicine, передає 24 Канал.

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Нове дослідження виживання пацієнтів з раком

Попри досягнення в лікуванні раку, які стало можливими завдяки сучасним науковим розробкам, побічні ефекти від лікувальних препаратів можуть мати негативний вплив на здоров’я пацієнтів та їхні шанси на одужання і виживання.

У новому дослідженні, яке провели науковці з Університету Едіт Ковен в Австралії, проаналізували дані близько 47 тисяч пацієнтів, хворих на різні форми раку та на різних стадіях захворювання. Метою дослідження було з’ясувати, чи існує зв'язок між силою м’язів, рівнем кардіореспіраторної підготовки та зниженням ризику смерті.

Розвинені мʼязи допомагають одужати від раку

Результати їхнього дослідження показали, що особи з хорошою фізичною формою мали на 31 – 46% меншу ймовірності смерті з будь-якої причини.

Наші висновки підтверджують, що силу м’язів можна потенційно використовувати в клінічній практиці для оцінки ризику смертності у пацієнтів з пізніми стадіями раку. Таким чином, вправи для зміцнення м’язів можуть сприяти збільшенню тривалості життя,

– зазначили науковці.

При аналогічних умовах у пацієнтів з раком 3 та 4 стадій ризик смертності зменшувався на 8 – 46%, тоді як у хворих на рак легенів та травної системи – на 19 – 41%.