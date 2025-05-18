Чи варто давати антибіотики немовлятам: учені попередили про можливі гормональні наслідки

Раннє використання антибіотиків у немовлят може бути пов'язане з підвищеним ризиком передчасного статевого дозрівання в дівчаток.

Про це свідчить нове дослідження, представлене на спільному конгресі Європейського товариства дитячої ендокринології та Європейського товариства ендокринології, інформує 24 Канал.

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Стан, коли вторинні статеві ознаки з'являються надто рано (до 8 років у дівчаток і до 9 – у хлопчиків), останніми роками фіксується дедалі частіше, однак точні причини залишаються незрозумілими.

Що виявили вчені

Корейські вчені з Хан'янського університету проаналізували медичні дані понад 322 тисяч дітей віком до року. Виявилося, що дівчатка, які отримували антибіотики у перші 3 місяці життя, мали на 33% вищий ризик раннього дозрівання. Якщо ж препарати призначали до 14-го дня життя, ризик зростав до 40%.

Дослідження також показало: що більше класів антибіотиків дитина отримувала, то вищим був ризик. Наприклад, у дівчаток, які вживали антибіотики з 5 класів або більше, ймовірність передчасного дозрівання зростала на 22%. При цьому подібного зв'язку у хлопчиків не виявили.

Раціональне використання антибіотиків

Докторка Юнсу Чо, одна з авторок дослідження, закликає лікарів і батьків ретельніше оцінювати необхідність антибіотиків у перші місяці життя немовлят. Адже навіть короткочасне втручання в мікробіом може мати довготривалі наслідки для розвитку дитини.

У майбутньому вчені планують дослідити, яким чином антибіотики можуть впливати на гормональний фон, ріст та обмін речовин, а також вивчити інші потенційні довготривалі наслідки.