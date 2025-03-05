Связывание, пытки и просроченные лекарства: в детской больнице обнаружили ужасные нарушения

В Николаеве в Областном доме ребенка выявлен ряд вопиющих нарушений, которые негативно влияют на здоровье и благополучие детей. Пациентам давали просроченные медикаменты, ограничивали их доступ к медицинской помощи, а условия содержания детей находились на крайне низком уровне.

Это показал мониторинг, проведенного группой представителей Офиса Омбудсмана вместе с общественными активистами, передает 24 Канал.

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Пытки вместо лечения

В частности, в Центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям использовали методы, которые нарушают права ребенка. Для "упрощения ухода" детей привязывали к креслам и заставляли в течение длительного времени смотреть мультфильмы.

Малышей фиксировали с помощью ремней в стульях для кормления и детских колясках, якобы во избежание травм. Однако такие действия вызывают серьезные опасения. Известно, что даже шестимесячный младенец стал жертвой подобных методов, что привело к образованию многочисленных синяков и отеков.

Условия в Областном доме ребенка в Николаеве / Фото Дмитрий Лубинец

Воспитанники заведения, как отмечают представители мониторинговой группы, нуждаются в реабилитационных занятиях, которые бы способствовали физическому, когнитивному и социальному развитию. Однако с детьми практически не занимались, а условия содержания не соответствовали нормам.

Выявлено, что уход за восемью детьми, среди которых пятеро младенцев и трое детей, нуждающихся в паллиативной помощи, обеспечивали только два работника. Это при том, что в заведении зарегистрировано 89 сотрудников, а годовой бюджет учреждения составляет 23 миллиона гривен.

Общественный деятель и адвокат Инна Мирошниченко, которая участвовала в проверке, заявила об ужасных условиях содержания детей. По ее словам, малыши практически не выходят на прогулки, а реабилитационные услуги, которые могли бы помочь детям, доступны только для частных клиентов.

Также среди других нарушений упоминают наличие бомбоубежища, которое не имеет официального статуса укрытия, и которое никогда не использовалось для защиты детей.

Еще одной серьезной проблемой являются дискриминационные высказывания персонала. Детей с инвалидностью называют "ненужными", а их потребности игнорируют. В служебных помещениях заведения даже был обнаружен алкоголь.

Проверка других заведений

Во время визита в Николаевскую область мониторинговая миссия также проверила другие заведения, включая Лысогорскую специальную школу, Антоновский художественный лицей и Вознесенскую специальную школу. Было установлено, что эвакуированные дети, многие из которых имеют в сложные жизненные обстоятельства, получают лишь минимальные условия для проживания. Они лишены доступа к образованию, социальных, медицинских и реабилитационных услуг.

Офис Омбудсмана уже подал заявление о преступлении по статье 127 Уголовного кодекса Украины (Пытки) в Офис Генерального прокурора. Также направлены акты реагирования в Николаевскую областную военную администрацию, Министерство социальной политики Украины и другие соответствующие органы для исправления ситуации, защиты прав детей и обеспечения их безопасности.