Жевательная резинка может содержать тысячи микропластиковых частиц – исследования

Жевательная резинка способна выделять сотни, а иногда и тысячи микропластиковых частиц в слюну, которые попадают в организм. Если вы хотите уменьшить влияние микропластика на организм, отказ от жевательной резинки может быть одним из простых и действенных шагов.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, представив свои результаты на весенней сессии Американского химического общества в Сан-Диего. Исследование еще не прошло независимую экспертизу, но его авторы уже обращают внимание на возможные риски, информирует 24 Канал.

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"Мы не хотим напугать людей, но стоит задуматься над этой проблемой", – отметил руководитель исследования, профессор Санджай Моханти.

По его словам, пока нет однозначных доказательств вреда микропластика для человека, однако он ежедневно присутствует в нашей жизни через пищу, воду и даже воздух.

Как пластик оказался в жевательной резинке

Жевательная резинка содержит вкусовые добавки, подсластители, резиновую основу и вспомогательные компоненты. В некоторых продуктах используются растительные полимеры, например древесная смола, но большинство содержат синтетические материалы, в частности производные нефти.

Чтобы выяснить, сколько микропластика попадает в организм во время жевания, ученые протестировали 10 брендов резинки (5 синтетических и 5 "натуральных").

Стоит знать. Исследование показало, что в среднем 1 грамм жевательной резинки содержит около 100 частиц микропластика, а в отдельных случаях – до 600. Поскольку одна жвачка весит от 2 до 6 граммов, итоговое количество частиц может быть значительным.

"Натуральная" жевательная резинка – не лучший вариант

Ученые предполагали, что синтетическая резинка будет содержать больше микропластика, но результаты оказались неожиданными: уровень загрязнения был одинаковым как в "натуральных", так и в синтетических жвачках. Причины этого пока что остаются непонятными.

Кроме того, исследователи нашли в резинке одинаковые полимеры – полиэтилен и полипропилен, которые широко используются в производстве пластиковой упаковки и бытовых товаров.

Я и подумать не могла, что резинка может быть таким источником микропластика. Но мы глотаем слюну во время жевания – и все эти частицы попадают внутрь,

– отметила старший диетолог UCLA Health Дана Ханнес.