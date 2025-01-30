В Киеве женщину с опухолью печени спасли без трансплантации

Врачи Центра хирургии и трансплантологии имени Шалимова успешно провели радиочастотную абляцию (РЧА) пациентке с опухолью печени. Хотя женщину уже готовили к трансплантации, спасти ее жизнь удалось без этого.

Историю болезни пациента рассказала пресс-служба медучреждения, информирует 24 Канал.

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Как заболела женщина

В 2017 году во время планового УЗИ у жительницы Никополя обнаружили новообразование в печени. Опухоль быстро увеличивалась, поэтому женщине провели эмболизацию – процедуру, которая блокирует кровоснабжение опухоли.

Однако лечение не дало ожидаемых результатов, и опухоль увеличилась вдвое. Прогноз был неутешительным: резекция опухоли и трансплантация печени.

Альтернатива пересадки печени

Из-за полномасштабной войны Оксана вынуждена была переехать в Ивано-Франковск, где врачи обнаружили новые поражения. Женщину направили в Институт имени Шалимова, где медики решили применить радиочастотную абляцию как альтернативу пересадке органа.

Радиочастотная абляция – что это? РЧА – это современный метод лечения опухолей, использующий высокочастотные радиоволны для уничтожения пораженных тканей.

Процедура малоинвазивная: через небольшие проколы в коже вводятся игольчатые электроды, которые нагревают опухоль и разрушают ее. Пациент практически не чувствует боли, а восстановление проходит значительно быстрее, чем после традиционных хирургических операций.

Операция прошла успешно, послеоперационный период прошел без осложнений, и Оксана уже вернулась домой для реабилитации.