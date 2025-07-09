Аномальная жара в Европе уже убила более двух тысяч человек
- За десять дней экстремальной жары в двенадцати европейских городах погибло около 2 300 человек, из которых около 1 500 смертей были вызваны климатическими изменениями.
- Исследование показало, что волна жары добавила к температуре в таких городах, как Барселона, Мадрид, Лондон и Милан, до 4 градусов по Цельсию.
- Команда использовала эпидемиологические модели и историческую статистику смертности, сосредотачиваясь на случаях, когда жара стала критическим фактором для людей с хроническими заболеваниями.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона совместно с учеными Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщили, что только за десять дней экстремальной жары в двенадцати европейских городах погибло около 2 300 человек.
Анализ охватывал период, который завершился 2 июля, когда волна чрезвычайной жары накрыла страны Западной Европы. В Испании столбики термометров поднимались выше +40 градусов по Цельсию, а во Франции бушуют масштабные лесные пожары, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Почему глобальное потепление становится все большей проблемой?
Ученые считают, что из общего количества летальных случаев около 1 500 были спровоцированы именно последствиями климатических изменений, которые усилили жару.
Из-за изменения климата температура стала значительно выше, чем могла бы быть в противном случае, и это заметно повысило риски для здоровья людей,
– объясняет доктор Бен Кларк, один из авторов исследования.
В исследование попали такие мегаполисы, как Барселона, Мадрид, Лондон и Милан. Эксперты подчеркивают, что влияние глобального потепления во время этой волны жары добавило к температуре в этих городах до 4 градусов по Цельсию.
Чтобы определить количество жертв, команда использовала комплекс эпидемиологических моделей и тщательно проанализировала историческую статистику смертности. Исследование принимало во внимание те случаи, когда именно жара стала критическим фактором – прежде всего, это касается людей с хроническими заболеваниями.
Специалисты подчеркивают: использовали только проверенные и рецензируемые методики, поскольку большинство смертей, вызванных перегревом, официально не фиксируются. К тому же некоторые правительства вообще не публикуют соответствующих данных.
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