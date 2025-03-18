ВОЗ: Украина может остаться без лекарств против ВИЧ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что решение администрации Дональда Трампа о прекращении внешней финансовой поддержки США "существенно повлияло" на обеспечение препаратами для лечения ВИЧ в восьми странах. Вскоре эти лекарства могут закончиться.

По данным ВОЗ, в таких странах, как Украина, Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали и Нигерия, в ближайшие месяцы могут закончиться медикаменты для борьбы с ВИЧ, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Последствия прекращения помощи от США

Прекращение программ борьбы с ВИЧ рискуют свести на нет достижения последних двух десятилетий,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что это может повлечь более 10 миллионов новых случаев заражения ВИЧ и более 3 миллионов смертей.

В то же время по данным агентства, глобальная сеть лабораторий по исследованию кори и краснухи, которая насчитывает более 700 центров и координируется ВОЗ, находится под угрозой закрытия. Это происходит одновременно со вспышкой кори в США.

"Соединенные Штаты несут ответственность за то, чтобы, если они прекращают прямое финансирование стран, это делалось упорядоченным и гуманным способом, что дает им возможность найти альтернативные источники финансирования", – подчеркнул Гебреисус.

Кроме того, дефицит финансирования может привести к закрытию 80% ключевых медицинских услуг в Афганистане, которые поддерживает ВОЗ.

По состоянию на 4 марта из-за нехватки средств уже прекратили работу 167 медицинских учреждений. Еще более 220 учреждений рискуют закрыться до июня, если не будут приняты немедленные меры.

Закрытие программы USAID

США официально объявили о закрытии большинства программ Агентства США по международному развитию (USAID). Администрация Трампа заявляет, что это решение было принято после проведения аудита программ, который выявил несоответствие многих из них национальным интересам США.

По заявлению государственного секретаря Марко Рубио, 83% программ (5200 контрактов) было отменено из-за неэффективности и высоких расходов. Остальные программы (приблизительно 18%) будут переданы под управление Государственного департамента США.

Эти события усиливаются внутренней политической борьбой в США между сторонниками и противниками реформирования или закрытия агентства. В частности, демократы в Конгрессе выступают против этих изменений, считая их угрозой для международной репутации США.