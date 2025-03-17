Течение заболевания гриппом именно в этом сезоне намного тяжелее, – врач-иммунолог

По данным Министерства здравоохранения заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине идет на спад. Однако ситуация все еще остается тяжелой.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Волянский, уточнив, что на спад идет именно заболеваемость ОРЗ і целом по Украине. Однако количество случаев гриппа сейчас растет.

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Факторы, приводящие к осложнениям

Волянский отметил, что текущий эпидемиологический сезон является очень тяжелым. Сейчас в Украине доминирует грипп А. В равной пропорции это пандемический штамм H1N1 и второй вариант гриппа – H2N3. Однако в последние две недели резко возрастает количество случаев гриппа Б, это линия Victoria – почти 100%.

Все эти варианты штаммов соответствуют вакцинным, но течение заболевания именно в этом сезоне гораздо тяжелее и значительно выше летальность. Если в целом считается, что летальность гриппа составляет примерно 0,1%, то в этом сезоне – это 2%,

– отметил доктор медицинских наук.

Главными проблемами, что приводят к осложнению заболевания являются:

очень низкий охват вакцинации в Украине, он составляет менее 1%;

запоздалое обращение за медицинской помощью.

"Грипп имеет характерный признак – быстро "спускается" в легкие. Человек может умереть на 5 – 6 день с начала заболевания. Кроме того, проблема заключается в нерешительности врачей, которые не всегда назначают специфические препараты против гриппа. Из-за этого возникают тяжелые случаи течения болезни и осложнения, в частности, бактериальная пневмония", – подчеркнул врач-иммунолог.

Обратите внимание! Минздрав Украины сообщил, что за период с 5 по 11 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Также не было зафиксировано смертельных случаев от болезни за этот период. В то же время эпидемический порог в общем в Украине не превышен, однако он превышен в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях.

Случаев заболевания COVID стало меньше

В то же время случаи заболевания COVID-19, по его словам, встречаются значительно реже, чем в прошлом году. Тогда наблюдалась одновременная активация гриппа и COVID. Сейчас примерная доля положительных образцов на COVID – 5 – 6%. В то же время на грипп или риновирус – более 10%.

Также его течение стало достаточно легким. На сегодня COVID – это вариант острого респираторного заболевания,

– отметил он.

Симптомами COVID являются:

слабость;

усталость;

незначительное повышение температуры;

локальная симптоматика – например, кашель, насморк.

Для гриппа характерна достаточно типичная симптоматика:

значительная интоксикация;

очень значительная слабость;

головная и мышечная боль;

значительное повышение температуры – до 38 градусов по Цельсию и выше.

"Существуют быстрые тесты на выявление гриппа и COVID, и я советую не пренебрегать этой диагностикой", – подчеркнул доктор медицинских наук.

Самая эффективная защита

Вообще вакцинация остается весомым и мощным инструментом защиты от этих заболеваний. Прежде всего речь идет о гриппе, ведь вакцины против него сейчас содержат 4 штамма гриппа, и почти все они, как отметил врач-иммунолог, соответствуют именно тем, что сейчас циркулируют.

В Украине, к сожалению, очень мало людей вакцинируется – примерно 0,5% населения. Однако я советую даже в марте, в пик сезона, сделать прививку,

– отметил Андрей Волянский.

Он отметил, что это касается в первую очередь тех, кто относится к группам риска:

пожилые люди;

люди с хроническими заболеваниями;

дети;

люди, входящие в группу профессионального риска – педагоги, медики и украинские защитники.

Относительно прививок против COVID, то, по словам доктор медицинских наук, вакцины не успевают за штаммами. Вакцины, что сейчас применяются, сделаны до позавчерашних вариантов COVID. Однако одной группе имеет смысл вакцинироваться – это пожилые люди, которые ранее не болели COVID.