Нашли простой способ выявить повышенный риск преждевременной смерти

Потеря вкусовых ощущений может повлиять на здоровье и существенно ухудшить качество жизни. Ученые из Китая и Швеции провели исследование, результаты которого показали: ухудшение восприятия вкуса во второй половине жизни связано с увеличением риска смертности по всем причинам.

Статистика свидетельствует, что проблемы с восприятием вкуса встречаются у 17 – 19% жителей США старше 40 лет. Чтобы выяснить, как это влияет на уровень смертности, команда под руководством Цзе Го из Китайского сельскохозяйственного университета провела анализ, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

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Новое исследование потери вкуса

Программа NHANES собрала данные масштабных опросов американцев, включая детей. Эти исследования проводились в три этапа: 1999 – 2000, 2011 – 2012 и 2013 – 2014 годы. Вопросы анкет касались, в частности, восприятия вкуса и запаха. Участники делились субъективными оценками своих ощущений, а также проходили тестирование на восприятие хемосенсорных сигналов. Для оценки чувствительности использовалась шкала, разработанная в предыдущих исследованиях.

Кроме этого, респондентов спрашивали о восприятии основных вкусов – сладкого, соленого, кислого и горького. По результатам ответов участников разделили на три группы: тех, кто сохранил восприятие всех вкусов, тех, у кого ухудшилось восприятие одного или двух вкусов, и тех, кто потерял чувствительность к трем или четырем вкусам.

Потеря вкуса повышает риск смерти

Результаты анализа показали, что субъективная потеря вкуса связана с повышением риска смертности на 47%. Этот риск особенно заметен у тех, кто потерял способность чувствовать соленое и кислое. Интересно, что снижение восприятия кислого больше всего связано с риском смерти у мужчин, а потеря способности чувствовать горькое – у женщин. При этом сохранение обоняния у пациентов с нарушением вкуса не снижало общий риск смертности.

Исследователи также отметили, что потеря вкуса повышает риск смертности не только у пожилых пациентов в больницах, но и среди здоровых людей в общей популяции. Это один из ключевых выводов их работы.

Хотя связь между снижением вкусовых ощущений и повышением риска смерти подтверждена, механизмы, объясняющие это явление, до сих пор остаются невыясненными.

Почему ощущение вкуса настолько важно

Некоторые исследования указывают, что потеря вкуса влияет на пищевые привычки, снижает потребление необходимых питательных веществ, а это может привести к нарушениям метаболизма, иммунной системы и увеличение риска хронических заболеваний.

Отсутствие чувствительности к основным вкусам, особенно к соли, давно связано с такими хроническими болезнями, как сердечно-сосудистые и нейродегенеративные патологии. Однако, до сих пор неизвестно, является ли потеря вкуса причиной или следствием таких нарушений.

Предполагается, например, что нечувствительность к соленому может провоцировать повышение артериального давления, тогда как потеря ощущения сладкого может побудить к перееданию сахара, что, в свою очередь, увеличивает риск метаболических сбоев.