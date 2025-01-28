В Индии загадочная болезнь унесла жизни 17 человек

Правительство индийского штата Джамму и Кашмир ввело карантинные меры и начало масштабное расследование из-за вспышки неизвестной болезни, которая привела к смерти 17 человек.

Загадочная болезнь в Индии

Первые смертельные случаи загадочной болезни, в частности среди 13 детей, были зафиксированы в отдаленной деревне Бадхаал, что расположена в районе Раджури штата Джамму и Кашмир. Летальные случаи начали регистрироваться с начала декабря. Жертвами стали представители трех семей, которые связаны родственными связями, сообщает издание Medical Xpress, передает 24 Канал.

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Недавно село объявили зоной карантина, где изолировали около 230 жителей. По словам Амарджита Сингха Бхатии, руководителя государственного медицинского колледжа Раджури, у всех умерших были обнаружены поражения головного мозга и нервной системы.

Федеральное правительство Индии также присоединилось к расследованию. Министр здравоохранения Джитендра Сингх заявил, что предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что смерть людей вызвана не инфекцией, вирусом или бактерией, а действием токсина.

Проводится тестирование на наличие ряда токсинов. Я верю, что решение будет найдено вскоре. Кроме того, если был какой-то преступный умысел или злонамеренная деятельность, это также расследуется,

– рассказал Сингха.

Синдром Гийена-Барре в Индии

Отдельно в западном городе Пуна было зафиксировано по меньшей мере 73 случая редкого нервного расстройства – синдрома Гийена-Барре (СГБ). 14 пациентов находятся в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких.

По данным Всемирной организации здравоохранения, синдром Гийена-Барре возникает, когда иммунная система человека атакует периферические нервы. Это может приводить к мышечной слабости, потере чувствительности в конечностях, а также осложнениям при глотании и дыхании.