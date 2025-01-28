Чем опасен холод

В холодное время года организм направляет все свои ресурсы на сохранение тепла, что вызывает сильный стресс. Длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению, что провоцирует воспалительные процессы и делает организм более уязвимым к вирусным инфекциям. К тому же переохлаждение может обострять уже имеющиеся хронические заболевания, пишет 24 Канал со ссылкой на Pathogens.

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Гипотермия возникает, когда температура тела опускается ниже 35 градусов по Цельсию. Это случается из-за того, что организм теряет тепло быстрее, чем успевает его вырабатывать.

Симптомы гипотермии охватывают: бледность кожи, дрожь, замедленное дыхание и неразборчивую речь. В тяжелых случаях, если вовремя не принять меры, гипотермия может повлечь серьезные осложнения. По данным статистики, ежегодно в мире от переохлаждения погибает около 1,5 миллиона человек.

Обморожение – еще одна опасность холода. Чаще всего оно поражает пальцы рук, ног, нос и уши. При температуре ниже 0 вода в тканях тела может замерзать, что нарушает кровообращение и приводит к отмиранию тканей. В тяжелых случаях может потребоваться ампутация пораженных участков.

В группу риска входят дети и пожилые люди. У детей кожа тоньше и чувствительнее, а у пожилых людей кровообращение работает медленнее. Обморожение можно идентифицировать по таким признакам, как боль или жжение в конечностях, изменение цвета кожи (синюшный или пурпурный оттенок), а также потеря чувствительности.

Какие еще состояния может вызвать холод

Синдром Рейно. У некоторых людей холод провоцирует спазм сосудов, из-за чего пальцы рук и ног становятся белыми или синими. Это явление может сопровождаться такими заболеваниями, как ревматоидный артрит или волчанка.

Окопная стопа. Поражение, которое возникает из-за длительного воздействия холода на ступни (например, во время долгого ожидания транспорта).

Холодовая крапивница. На коже появляются зудящие припухлости.

Холодная погода также может ухудшать состояние людей с бронхиальной астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ). Кроме того, зимой чаще возникают сердечные приступы из-за повышения артериального давления, а также обостряется экзема из-за чувствительности кожи к низким температурам.

Как предотвратить проблемы, связанные с холодом

Холодная погода может спровоцировать опасные состояния, однако сама по себе не вызывает респираторные заболевания,

– отмечает врач Рейчел Амдур, соавтор исследования.

Чтобы избежать переохлаждения и негативных последствий, стоит следить за погодными условиями, носить теплую одежду и защищать открытые участки кожи, которые больше всего подвергаются обморожению.

Особое внимание на соблюдение мер безопасности следует обратить людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Исследователи отмечают, что соблюдение рекомендаций поможет пережить зиму без значительных проблем со здоровьем.