Они продлятся как минимум до 21 июня. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в Хустском городском совете сегодня, 12 мая, передает 24 Канал.

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Какие ограничения действуют

В селе установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера. Закрыты все учебные заведения, а жителей призывают избегать собраний, ограничить социальные контакты, потреблять только кипяченую или бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены.

При появлении симптомов, таких как тошнота, боль в животе или желтуха, рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

Санитарные службы начали проверки торговых объектов, проводят отбор проб, дезинфекцию воды и обследование контактных лиц.

Справочно: Иза – закарпатское село, которое называют столицей лозоплетения. Вдоль дороги расположен рынок изделий из лозы – от сувениров до мебели.

Что нужно знать о гепатите А

Это острое вирусное заболевание печени, которое передается преимущественно фекально-оральным путем – через грязные руки, инфицированную воду, немытые овощи и фрукты. Инкубационный период длится до 45 дней. Человек может быть заразным еще до появления характерных симптомов, поэтому особенно важно соблюдение гигиены и профилактических мероприятий.