Не только что, но и когда: как время приема пищи влияет на вес
- Ранний завтрак и воздержание от ночных перекусов связаны с более низким индексом массы тела.
- Мужчины, которые ели поздно, чаще имели менее здоровый образ жизни, тогда как среди женщин таких закономерностей не выявлено.
Не только то, что вы едите, имеет значение – важную роль играет и когда вы едите. Новое пятилетнее исследование, проведенное с участием более 7000 людей среднего возраста, показало: те, кто завтракал раньше и воздерживался от ночных перекусов, чаще имели более низкий индекс массы тела.
Речь о исследовании, проведенном специалистами Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) при поддержке фонда la Caixa. Подробнее о выводах рассказывает 24 Канал.
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Ученые обнаружили: две простые привычки – завтрак в первой половине дня и длинный перерыв без еды ночью – связаны с более здоровым весом.
Детали исследования
Участниками стали люди в возрасте 40–65 лет из проекта GCAT | Genomes for Life. В 2018 году они ответили на анкеты о пищевых привычках, а через 5 лет более 3000 человек повторно предоставили данные о своем здоровье.
Одна из авторов, Лучиана Понс-Муццо, объяснила, что ранние приемы пищи лучше согласуются с циркадными ритмами – нашими естественными биологическими часами. Это помогает телу эффективнее сжигать калории и лучше контролировать аппетит. Однако исследовательница добавляет, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.
Мужчины – в зоне риска
Отдельное внимание ученые обратили на группу мужчин, которые начинали есть очень поздно – после 14:00 – и длительное время воздерживались от еды. Часто эти люди имели менее здоровый образ жизни: курили, пили алкоголь, имели более низкий уровень образования и игнорировали средиземноморскую диету. Интересно, что среди женщин подобных закономерностей не обнаружили.
Пропуск завтрака не помогает худеть
Несмотря на популярность прерывистого голодания, исследователи подчеркивают: его эффективность зависит от формы. Камилла Лассаль, одна из соавторов, отмечает: у мужчин, которые пропускают завтрак, не наблюдалось никаких преимуществ в снижении веса. И даже интервенционные исследования доказывают: пропуск завтрака не лучше, чем обычное уменьшение калорий.
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