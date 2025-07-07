Безопасной дозы не существует: продукты из магазина, которые стоит ограничить для здоровья
- Регулярное потребление обработанного мяса и сладких напитков повышает риск развития диабета, заболеваний сердца и рака.
- Ученые рекомендуют ограничить употребление этих продуктов и придерживаться сбалансированного питания с акцентом на овощах, фруктах и цельнозерновых.
Регулярное потребление группы продуктов даже в незначительных объемах, повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, заболеваний сердца и колоректального рака. В частности, вредным для вашего здоровья является потребление колбас, бекона, вяленого мяса.
К такому выводу пришли ученые в масштабном обзоре более 60 исследований, опубликованном в журнале Nature Medicine, передает 24 Канал.
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Вред переработанных продуктов
Речь идет о продуктах, которые проходят термическую или химическую обработку, в частности консервирование, копчение, добавление стабилизаторов, нитритов или других консервантов.
Ежедневное потребление одного хот-дога увеличивает риск диабета на 11%, а рака толстой кишки – на 7%,
– говорится в исследовании.
Более того, выпивание стандартной банки газированного напитка (примерно 350 мл) связано с повышением риска ишемической болезни сердца на 2% и диабета – на 8%.
Выводы нового исследования лишь подтвердили предыдущие предостережения от потребления обработанного мяса, сладких напитков и трансжиров.
Почему именно эти продукты вредят
Обработанное мясо часто содержит нитриты, которые в организме могут превращаться в канцерогенные соединения – нитрозамины. Сладкие напитки вызывают скачки уровня сахара в крови и стимулируют воспаление, что может приводить к нарушениям обмена веществ и набору веса. А трансжиры обладают способностью снижать уровень "хорошего" холестерина и повышать "плохой", что увеличивает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней.
Кроме того, среди людей, которые регулярно потребляют продукты из этой группы, часто фиксируются другие неблагоприятные факторы образа жизни, в частности, курение, низкая физическая активность, недостаточный доступ к качественной медицинской помощи и высокий уровень стресса.
Безопасной дозы не существует
Доктор Миньян Сонг из Гарвардского университета отметила, хотя повышение рисков может показаться небольшим, связь между потреблением обработанного мяса и болезнями является стабильной даже при минимальном употреблении. Другими словами, безопасной дозы просто нет.
В то же время ученые советуют умеренно подходить к внедрению новых привычек. Вместо полного отказа, стоит постепенно уменьшить употребление продуктов из группы риска и придерживаться сбалансированного питания. Основу вашего рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, орехи и ферментированные молочные продукты.
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