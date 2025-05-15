Как сообщает Popular Science, ссылаясь на результаты исследования в журнале PNAS Nexus, влияние частот 5G на клетки кожи не вызывает никаких негативных изменений, информирует 24 Канал.

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Почему возникли подозрения относительно 5G

Технология 5G работает в определенных диапазонах электромагнитного излучения, в частности – около 6 гигагерц. В ближайшее время эти границы могут быть расширены до диапазонов 24,3-27,5 и 39,53-43,3 ГГц.

Угроза возникает только тогда, когда речь идет о сверхмощных электромагнитных полях. Но частоты 5G не проникают в тело человека глубже нескольких миллиметров кожи – то есть физиологически не способны влиять на организм на клеточном уровне.

Как проходило исследование

Ученые из Университета конструктора в Германии решили проверить влияние частот 5G на живые клетки. Они подвергали два типа клеток кожи – фибробласты (соединительная ткань) и кератиноциты (основа эпидермиса) – воздействию различных частот, в том числе значительно выше рекомендуемых норм.

Продолжительность экспозиции составляла от 2 до 48 часов, после чего исследователи оценили изменения на генетическом и эпигенетическом уровнях (в частности, изменилось ли поведение генов под воздействием излучения).

Что показали результаты

Исследование показало: никаких биологических изменений не произошло даже в условиях превышения допустимых пределов в 10 раз.

Наши результаты полностью соответствуют физике: на этих частотах квантовая энергия слишком низкая, чтобы вызвать фотохимический или ионизирующий эффект,

– отметили авторы.

Ученые надеются, что эти данные окончательно положат конец дискуссиям о якобы "вредном воздействии 5G".